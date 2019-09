L'éditeur Medienart reprend le magazine Annabelle de Tamedia

Aarau et Zurich, le 25 septembre 2019 - À compter du 1er octobre 2019, le magazine Annabelle sera publié par l'éditeur argovien Medienart. L'ensemble des collaboratrices et collaborateurs sera repris par le nouvel éditeur et continuera, dans un premier temps, à travailler dans les bureaux du siège de Tamedia à Zurich. Jacqueline Krause-Blouin, qui assume par intérim la rédaction en chef depuis le mois de juillet 2019, continuera à diriger ce titre jusqu'à la fin de l'année. Tamedia Advertising (Goldbach Publishing, dès le 1er janvier 2020) continuera à être responsable de la commercialisation du magazine dans le cadre d'un mandat. Les parties ont convenu de tenir le prix de vente confidentiel.



Medienart, qui a son siège à Aarau, est dirigé par les trois propriétaires Valentin Kälin, Brigit Langhart et Jürg Rykart. Medienart SA a été fondée en 2016 en vue de reprendre le magazine de cuisine Le Menu, qui compte 288'000 lectrices et lecteurs (REMP Mach-Basic 2019-1). À l'avenir, ce titre sera également commercialisé par Goldbach Publishing. Le portefeuille de Medienart englobe par ailleurs d'autres publications spécialisées telles que Phase 5, Domotech, eTrends ainsi que Technik und Wissen. L'éditeur souhaite conserver ce qui fait la spécificité et le succès d'Annabelle, soit son mélange de reportages, d'articles de fond et de thèmes liés au Lifestyle.



Pietro Supino, éditeur et Président du Conseil d'administration de Tamedia: «Nous sommes heureux d'avoir trouvé en Medienart un repreneur idéal pour Annabelle.»



Jürg Rykart, Président du Conseil d'administration de Medienart: «Avec notre mentalité de start-up, nous pouvons apporter à Annabelle l'esprit nécessaire pour assurer son avenir tout en garantissant un développement durable de cette marque grâce à notre expérience sur le marché des magazines. Nous sommes impatients de pouvoir mener à bien cette tâche ambitieuse en collaboration avec une rédaction expérimentée.»



Dans le secteur des médias payants, Tamedia entend se concentrer à l'avenir sur le journalisme de qualité, financé principalement par les recettes d'abonnements des utilisateurs. C'est dans le cadre de cette orientation que Tamedia avait communiqué en juillet dernier vouloir trouver un repreneur pour Annabelle, une marque fortement tributaire du marché publicitaire.