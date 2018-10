La Basler Zeitung intègre le réseau de journaux de Tamedia

Zurich, le 29 octobre 2018 - La Basler Zeitung est solidement ancrée au nord-ouest de la Suisse et s'intègre parfaitement aux quotidiens existants de Tamedia à Berne et à Zurich. Dans le cadre de cette intégration, Tamedia souhaite préserver la qualité, l'indépendance économique et donc éditoriale de la Basler Zeitung, tout en préservant les faveurs des lecteurs actuels et en souhaitant reconquérir les anciens.

Avec la reprise de la Basler Zeitung, Tamedia élargit son portefeuille de quotidiens, poursuivant ainsi la mise en œuvre de sa stratégie dans le domaine de la presse. La Basler Zeitung rendra compte de tous les événements locaux, régionaux et cantonaux, et couvrira l'actualité économique, culturelle mais aussi sportive, avec une rédaction indépendante basée à Bâle. À l'avenir, la BaZ pourra également apporter sa vision des deux Bâle au réseau de journaux de Tamedia, ce qui lui permettra d'accroître son rayonnement au niveau national. Dans le même temps, le quotidien profitera des articles de la rédaction Tamedia liés aux événements économiques, culturels et sportifs à l'étranger, en Suisse et à l'échelle régionale.



Il en va de même pour les investissements dans le journalisme que réalise Tamedia en qualité de leader de la branche: l'accent est mis sur le développement du journalisme numérique et de l'infrastructure technologique afin d'élargir les offres et augmenter le nombre d'abonnements numériques. Cette mesure concerne surtout les secteurs du storytelling numérique, du journalisme de données, de la vidéo, de l'infographie et des réseaux sociaux. En outre, la BaZ profitera du renforcement des équipes de développement produit et IT qui amélioreront la convivialité, développeront de nouvelles offres, donneront une meilleure visibilité des plus-values payantes et lanceront des initiatives de marketing et de tarification ciblées. Ces mesures seront mises en œuvre au cours du premier semestre 2019. Par ailleurs, Tamedia évalue les possibilités de renforcer le site de la rédaction à Bâle en particulier. Les informations concernant le successeur de Markus Somm, qui quittera son poste de rédacteur en chef de la Basler Zeitung fin 2018, seront communiquées en temps voulu.

L'intégration des services commerciaux et centraux, ainsi que l'harmonisation à venir des systèmes de production, de mise en page et des processus de production conduiront à une réorganisation qui créera des synergies. Dans cette phase qui durera jusqu'à l'été 2019, Tamedia s'efforcera d'offrir une perspective à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs dans ces domaines ou de les accompagner dans leur réorientation professionnelle.