La COMCO et l'Office fédéral de lutte contre les cartels approuvent la participation majoritaire de Tamedia dans Zattoo

Zurich, 2 avril 2019 - En août 2018, Tamedia a annoncé qu'elle portait sa participation dans Zattoo International SA à plus de 50%, acquérant ainsi une participation majoritaire dans la société. Après examen, la Commission fédérale de la concurrence COMCO et l'Office fédéral allemand de lutte contre les cartels ont approuvé la participation majoritaire de Tamedia.

Zattoo est le leader incontesté du marché suisse et allemand dans le domaine du streaming TV. La société a récemment annoncé qu'elle reprenait les activités B2C de Magine TV Germany, renforçant ainsi sa position de leader en Allemagne. Outre ses activités B2C, Zattoo est également un prestataire B2B pour les fournisseurs de télévision par câble et IPTV. Avec plusieurs dizaines de clients B2B tels que SALT, Hotwire Communications ou 1&1, Zattoo est l'une des plateformes de TV-as-a-Service à succès à l'échelle mondiale et déjà leader sur le marché européen. L'année dernière, Zattoo a augmenté son chiffre d'affaires de 30% et continue de faire grimper la courbe de croissance.

Samuel Hügli, membre de la direction générale de Tamedia, directeur Technologie & Participations de Tamedia et président du CA désigné de Zattoo: «Nous nous réjouissons de la décision positive de la COMCO et de l'Office fédéral de lutte contre les cartels. Nous voyons dans le streaming TV intelligent un énorme potentiel et, avec l'équipe de Zattoo et sa fondatrice Bea Knecht, nous allons poursuivre l'expansion de Zattoo».

Bea Knecht, fondatrice de Zattoo: «Avec l'acquisition de la majorité, le partenariat de longue date avec Tamedia entre dans une nouvelle phase. Je continuerai d'apporter ma contribution financière et mes idées avec la même ferveur. Nous avons encore beaucoup à faire.»

Nick Brambring, CEO de Zattoo: «Nous allons continuer de développer Zattoo en tant que service de streaming TV leader dans le segment B2C mais aussi B2B. Le marché est prêt et, avec son équipe expérimentée et son produit fort, Zattoo est très bien positionné».