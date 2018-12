Le Matin encore plus proche des Romands

Lausanne, le 11 décembre 2018 - La transformation numérique du Matin a connu un coup d'accélérateur, avec le lancement de nouveaux formats, notamment vidéo et infographiques. Ces évolutions sont très appréciées des internautes romands, qui sont toujours plus nombreux à consulter le Matin.



Selon les derniers chiffres NET-Metrix, avec 694'000 utilisateurs mensuels (+19,4% sur 6 mois) et près de 10 millions de visites par mois (+15,9% sur un an), l'application et le site du Matin constituent la troisième plateforme d'information de Suisse romande, derrière 20 minutes et la RTS. La marque observe aussi une belle progression sur les réseaux sociaux, avec plus de 280'000 utilisateurs sur Facebook et plus de 100'000 sur Twitter. Ces communautés fournissent 20% du trafic vers lematin.ch.



La nouvelle configuration du Matin lui a permis de gagner en réactivité, sans perdre de son impertinence. Il a renforcé sa proximité avec les Romands sur tous leurs écrans tout au long de la journée. Les partenaires culturels et sportifs du Matin se sont par ailleurs montrés intéressés à poursuivre leur collaboration.



Laurent Siebenmann, rédacteur en chef du Matin: «Je suis heureux de voir Le Matin progresser et se rapprocher encore des Romands. Je tiens à remercier ces derniers pour la confiance qu'ils nous portent. Ce premier succès est rendu possible grâce à un excellent esprit d'équipe au sein des journalistes du Matin, sans oublier les collaborations internes indispensables qui portent ce projet. Je suis donc confiant pour le développement de la marque, d'autant que les partenaires externes croient aussi au Matin 100% numérique. Ce nouveau mode de fonctionnement pour un média offre des perspectives intéressantes pour l'avenir.»



