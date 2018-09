Le conseil d’administration de Doodle renforcé par l’expert américain en logiciels SaaS Amit Shah

Zurich, le 6 septembre 2018 - L'expert américain en logiciels Amit Shah vient compléter le conseil d'administration du dispositif de planification de réunions en ligne Doodle et soutient l'entreprise dans sa stratégie d'expansion mondiale. Il a notamment créé l'entreprise Jirafe, un outil d'analyse de données pour commerçants en ligne, qui a été repris par SAP. Personnellement, Amit Shah a travaillé pour SAP en qualité de Chief Revenue Officer pour le secteur Microservices, et siège au conseil d'administration de l'entreprise de logiciels Magnolia.

«Amit Shah dispose d'un réseau international, précieux pour nous, dans le domaine de la technologie, surtout aux États-Unis, marché clé pour la stratégie de croissance de Doodle. En outre, c'est un expert en solutions Software-as-a-Service (SaaS) et en modèles de paiement en ligne. Chez Doodle, nous estimons également que la consolidation des offres de paiement professionnelles présente un énorme potentiel. Amit Shah nous complète idéalement sur cette voie par son savoir-faire et son réseau», assure Samuel Hügli, membre de la Direction générale et responsable de la technologie et des participations de Tamedia.

Amit Shah: «Doodle m'impressionne par la solidité de son produit de planification de réunions au quotidien ainsi que par ses nouveaux services tels que le chatbot Meekan, actionné par l'intelligence artificielle, qui est déjà utilisé par de nombreuses équipes dans le cadre de l'outil de collaboration Slack. Je suis heureux de pouvoir soutenir cette équipe de talent dans la poursuite de son processus de croissance.»

Doodle a été entièrement repris par le groupe médiatique suisse Tamedia en 2014. Après une phase de croissance continue des recettes publicitaires, Tamedia a initié début 2017 une transformation du produit vers un modèle par abonnement, y a beaucoup investi et n'a cessé de renforcer son équipe. Doodle compte aujourd'hui plus de 50 collaborateurs à Zurich, Berlin, Tel Aviv et Belgrade. Le planificateur de réunions en ligne est utilisé par plus de 28 millions de personnes par mois dans le monde entier, et va encore être perfectionné par de nouveaux services et modèles d'abonnement Premium.

Le conseil d'administration de Doodle SA se compose de Samuel Hügli, président du conseil d'administration de Doodle SA et membre de la Direction générale de Tamedia, Lorenz Lüchinger, responsable de la gestion des participations Ventures de Tamedia, et Olivier Rihs, ancien CEO de Scout24 Suisse SA.