Le patron de Jobcloud claque la porte

Zurich (awp) - Le directeur général Jobcloud, Renato Profico, va quitter fin janvier le portail spécialisé dans les offres d'emplois "en raison de divergences de vues concernant l'orientation stratégique", ont annoncé mardi les propriétaires du site web Ringier et Tamedia. Il sera remplacé par Davide Villa, directeur du développement et membre de la direction.

Le patron sortant "a fait de Jobcloud l'un des acteurs les plus grands et les plus importants du marché du recrutement suisse", a dit le président du portail, Robin Lingg, cité dans un communiqué.

M. Villa, qui reprendra au 1er février les rênes de Jobcloud, est membre de la direction depuis janvier 2016 et dirige le développement commercial depuis juillet 2018. "Il dispose d'une très large expérience de la branche dans le domaine de la gestion du recrutement RH et des activités de plateformes de recherche d'emplois", a précisé la société.

Auparavant, Davide Villa était président du conseil d'administration de jobs.ch, directeur général de Monster Europe centrale et orientale, Chief Revenues Officer et vice-président senior B2B de Xing, directeur du marketing et du développement chez Idealjob (Adecco Group) et directeur opérationnel de Jobpilot.

Jobcloud, qui emploie 180 personnes à Zurich et Genève, est détenu à parts égales par les groupes de médias Tamedia et Ringier.

