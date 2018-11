Le robot Tobi va couvrir le résultat des votations du 25 novembre dans chaque commune de Suisse

Lausanne, le 20 novembre 2018 - À l'occasion des votations du 25 novembre 2018, le robot Tobi transformera en quelques secondes la masse de données produites par le scrutin en 40'000 articles distincts. Chaque utilisateur pourra ainsi bénéficier d'une analyse personnalisée sur le vote de sa commune. Tobi sera présent sur tous les sites d'information et applications de journaux du groupe Tamedia, sitôt les résultats nationaux connus.



Le projet Tobi s'inscrit dans le dispositif de couverture politique des rédactions de Tamedia. Il vient renforcer l'ancrage local de l'information, et compléter l'offre de sondages nationaux, articles, analyses, infographies et éditoriaux de nos différents médias en français et en allemand.



Tobi incarne la vision de Tamedia, qui est de combiner les meilleurs outils technologiques avec le meilleur journalisme, pour une plus grande qualité de nos médias. L'algorithme ne se substitue pas au travail des journalistes, mais rend possible la rédaction d'articles qu'aucun média n'était en mesure de fournir jusqu'ici. Tobi, qui a été testé avec succès dans les cantons de Zurich et Berne lors des dernières votations, est le fruit d'une collaboration interne entre équipes romandes et alémaniques, composée de journalistes politiques, de data-journalistes s et de programmeurs.



Serge Reymond, Membre de la direction de Tamedia et directeur du secteur «Médias payants»: «Avec Tobi, je suis heureux de pouvoir offrir un nouveau service à chacun de nos lecteurs. La technologie en est encore à ses débuts, mais elle remplit une mission de service public politique, et son ancrage local nous permet d'être encore plus proches de nos utilisateurs».



Médias Tamedia participants

20 Minuten, 20 minutes, 24 heures, Berner Zeitung, Der Bund, Der Landbote, Le Matin, Tages-Anzeiger, Tribune de Genève, Zürcher Unterländer, Zürichsee-Zeitung



Contact

Simon Koch, Responsable de la communication pour la Suisse romande

+41 21 349 49 40, simon.koch@tamedia.ch