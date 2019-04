Zurich, le 5 avril 2019 - Le groupe de médias suisse Tamedia vient de réaliser sur ses portails d'information la première série de sondages, toutes marques confondues, en prélude aux votations fédérales du 19 mai 2019. 14'707 personnes de toute la Suisse y ont pris part en ligne le 1er et le 2 avril 2019. Le taux d'erreur est de 1,4 point.

Le projet fiscalité séduit les séniors

La réforme fiscale est considérée comme l'un des projets législatifs majeurs. Actuellement, il remporterait le plus grand nombre de voix: 62% des sondés y sont favorables. 30% rejettent l'abolition des privilèges dont bénéficient les sociétés aux statuts fiscaux spéciaux. 8% ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote.

À l'heure actuelle, la majorité des électeurs des grands partis appuient cette réforme fiscale. Selon le sondage, le soutien grandit proportionnellement à l'âge des votants. Ainsi, 70% des plus de 65 ans souhaitent déposer un «Oui» dans les urnes. Chez les 18-34 ans, 57% y sont favorables, soit 13 points de moins.

Les milliards de l'AVS comme argument principal

Le projet prévoit d'accorder deux milliards de francs supplémentaires par an à l'AVS. Selon le sondage, cette injection financière dans l'AVS est un argument de taille puisqu'un tiers des défenseurs du projet en ont fait leur argument principal.

En revanche, l'argument de choc de leurs détracteurs est l'association de deux sujets n'ayant aucun rapport entre eux: ce «marchandage» serait antidémocratique car il ferait barrage à la liberté d'opinion.

Une majorité également favorable à la révision de la loi sur les armes

Les défenseurs de la révision de la loi sur les armes, qui vise à transposer dans le droit fédéral la directive européenne sur les armes, plus stricte, sont également devant. Pour le moment, 53% soutiennent le projet et 46% le rejettent. 1% des sondés ne se prononce pas sur ses intentions de vote.

Le sondage montre un net clivage gauche/droite. Alors que les partisans du PS et des Verts défendent le projet de loi à plus de 80%, seulement 18% des électeurs de l'UDC y sont favorables. Parmi les votants du PLR et du PDC, les avis sont plutôt partagés, avec respectivement 57% et 53% de «Oui». Le sondage révèle en outre un clivage entre ville et campagne: dans les zones rurales, 54% rejettent le durcissement de la législation, contre seulement 37% en zone urbaine.

Les arguments

L'argument principal des défenseurs du projet est que si la Suisse se met en conformité avec les directives européennes, elle reste un membre à part entière de l'espace Schengen. Les opposants, eux, défendent l'idée que ce projet n'est d'aucune utilité dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Par ailleurs, par principe, la Suisse ne devrait pas se soumettre au «diktat» de l'UE.

Sondages sur les votations détaillés de Tamedia

Les sondages Tamedia sur les votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas GmbH, la société des politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen. Les résultats des sondages sont pondérés en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques, de manière à ce que l'échantillon corresponde à la structure de l'électorat. Les résultats font l'objet d'une évaluation immédiate, afin que les quotidiens et les plateformes de news de Tamedia puissent rapidement en rendre compte en s'étayant sur des bases précises. Plus d'informations ainsi que le rapport détaillé du sondage sont à retrouver sur tamedia.ch/sondage.



Médias Tamedia participants

Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève et Le Matin/Le Matin Dimanche

Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen

Tessin: 20 minuti