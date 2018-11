Les offres en ligne de Tamedia progressent

Zurich, le 19 novembre 2018 - Selon la dernière étude Net Metrix Profile 2018-2, le réseau Tamedia constitue l'offre en ligne qui affiche la plus forte pénétration de Suisse, avec près de deux millions (1.988) d'utilisatrices et d'utilisateurs par jour. Les divers titres et les diverses plateformes numériques de Tamedia ont même réussi à augmenter légèrement leur taux global de pénétration quotidienne de 4% par rapport à l'année dernière 2017-2. Ces valeurs ne portent cependant que sur les sites web mesurés par l'étude Net Metrix. D'autres offres numériques très fréquentées de Tamedia telles que tutti.ch, starticket.ch, ricardo.ch ou homegate.ch n'y figurent pas.

20 Minuten reste la marque médiatique à la plus forte pénétration

La combinaison 20 Minuten, 20 minutes, 20 minuti/ tio.ch compte quotidiennement plus de 1,5 million d'utilisateurs dans toute la Suisse, soit 15% de plus qu'il y a un an (2017-2). Elle demeure ainsi la marque médiatique connaissant le plus fort taux de pénétration de notre pays. Pour les sites d'actualités individuels, 20minuten.ch (en allemand) reste toujours en tête, avec plus de 1,1 million d'utilisateurs par jour, et une progression de sa pénétration nationale de 17% par rapport à l'année dernière 2017-2. Le Newsnet Bern, qui regroupe les offres en ligne de BZ Berner Zeitung et de Der Bund, enregistre désormais un total de 115'000 utilisateurs par jour, soit une augmentation de 10%. Le portail d'actualités de la Basler Zeitung a accru son nombre quotidien de visiteurs de 11% par rapport à l'an dernier, à près de 64'000. Avec 346'000 visiteurs par jour (+12%), 20minutes.ch arrive en tête de la liste des sites d'actualités francophones suisses ayant la plus forte pénétration. Désormais, lematin.ch compte 134'000 utilisateurs par jour et peut ainsi s'enorgueillir d'une progression de 19% par rapport à l'année dernière 2017-2.

Progression du nombre d'utilisateurs de revues et d'hebdomadaires sur le web

Dans le domaine des revues et des hebdomadaires, le portail Lifestyle 20 Minuten Friday a augmenté de 12% son nombre d'utilisateurs mensuels dans toute la Suisse (désormais 929'000 personnes), alors que son pendant francophone 20 minutes Friday progressait de 11% (désormais 275'000 personnes). Annabelle enregistre également une évolution positive: 199'000 personnes en Suisse utilisent chaque mois l'offre web de cette revue féminine, soit 23% de plus que l'année dernière. Le portail féminin romand très apprécié, femina.ch, a même accru son nombre mensuel de visiteurs de plus d'un tiers (+35%) l'an dernier, pour atteindre 173'000 personnes dans toute la Suisse. S'agissant des publications économiques de Tamedia, bilan.ch a progressé de 26% par rapport à l'an dernier 2017-2 pour atteindre 154'0000 personnes par mois. L'offre en ligne de Finanz und Wirtschaft enregistre une augmentation à l'échelle nationale de 7% d'utilisateurs, à 151'000 par mois.



En ce qui concerne les plateformes numériques, Doodle, le numéro un des sites de planification de réunions en ligne, a pu augmenter le nombre de ses utilisateurs en Suisse de 11% par rapport à l'année dernière 2017-2, à plus de 1,1 million de personnes par mois. Le service de streaming de télévision Zattoo, auquel participe Tamedia, a également continué à développer son nombre d'utilisateurs l'an dernier pour atteindre désormais plus d'un million de personnes par mois dans toute la Suisse (+19%).