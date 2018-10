Marcel Rohr sera le nouveau rédacteur en chef de la Basler Zeitung

Zurich, le 31 octobre 2018 - Comme annoncé, Markus Somm, actuel éditeur et rédacteur en chef, quittera la Basler Zeitung au plus tard d'ici la fin de l'année. Il sera remplacé par Marcel Rohr au poste de rédacteur en chef.

La Basler Zeitung continuera, par le biais de sa rédaction indépendante à Bâle, à traiter l'actualité locale, régionale et cantonale liée à l'économie, la culture et le sport. Elle apportera aussi la perspective des deux Bâle au réseau de journaux de Tamedia, ce qui élargira son rayonnement au plan national. Dans le même temps, la Basler Zeitung profitera des contenus de la rédaction Tamedia liés aux thèmes nationaux et internationaux, et les intégrera sous une perspective bâloise.



En tant que nouveau rédacteur en chef de la «BaZ», Marcel Rohr jouera un rôle essentiel au côté des membres de la rédaction en chef. gé de 51 ans, Marcel Rohr travaille pour la Basler Zeitung depuis 2005, où il est entré comme responsable des sports avant de se consacrer toujours davantage à la rédaction. Auparavant, il a été rédacteur et responsable de la rubrique football pendant douze ans au Blick et au Sonntagsblick. Marcel Rohr a débuté sa carrière dans le secteur commercial avant de se former au métier de journaliste en 1988 en tant que rédacteur à l'hebdomadaire Doppelstab de Basler Woche Verlags AG.

Pietro Supino, éditeur de Tamedia: «Marcel Rohr prendra le relais de Markus Somm à la tête de la rédaction au plus tard début 2019. Nous sommes très heureux de cette succession en interne. En accord avec la nouvelle rédaction en chef, nous examinons actuellement les possibilités nous permettant de renforcer le site de Bâle.»



Outre Markus Somm qui, après une pause, deviendra éditorialiste chez Tamedia, Raphael Suter quittera aussi la Basler Zeitung. Après près de trente ans dans le journalisme de presse écrite et de radio, Raphael Suter a pris la décision de quitter la BaZ. Une décision prise indépendamment de la nomination du nouveau rédacteur en chef. En optant pour la direction d'une fondation culturelle, Raphael Suter saisit là une chance d'exercer, en dehors du journalisme, dans un domaine qui le fascine. La personne qui lui succédera au poste de responsable de la rubrique culture n'est pas encore connue.

Le conseil d'administration et la direction générale de Tamedia souhaitent à Marcel Rohr beaucoup de plaisir et de réussite dans ses nouvelles fonctions de rédacteur en chef de la Basler Zeitung. Dans le même temps, le conseil et la direction se réjouissent de la nouvelle forme de coopération avec Markus Somm et souhaitent plein succès à Raphael Suter pour son avenir professionnel. Ils les remercient tous les deux pour leur travail et leur fort engagement.