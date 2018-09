Nick McKittrick devient le nouveau CEO de homegate.ch

Zurich, le 5 septembre 2018 - Nick McKittrick reprend dès à présent la direction de homegate.ch, la plateforme immobilière leader en Suisse. Né en Angleterre, âgé de 50 ans, il est le cofondateur et ancien CEO de Rightmove, le plus grand portail immobilier du Royaume-Uni et fait partie du conseil d'administration de homegate.ch depuis 2017. Il reprend la fonction de CEO d'Axel Konjack qui a quitté la société.

Christoph Brand, directeur du secteur Classifieds & Marketplaces et membre de la direction de Tamedia: «Avec Nick McKittrick, notre équipe accueille un leader-né aux références uniques. Il a créé Rightmove qui est aujourd'hui le plus grand acteur du secteur de l'immobilier au Royaume-Uni. Grâce à son expérience et l'équipe exceptionnelle de homegate.ch, Nick va continuer à placer la plateforme sur la voie du succès. Au nom de la direction de Tamedia, je lui souhaite beaucoup de réussite».

Nick McKittrick a travaillé pendant dix-sept ans pour Rightmove, d'abord en tant que Chief Operating Officer puis en tant que directeur financier de la société. De 2013 à 2017, il a dirigé la société cotée en bourse, sise à Londres, en tant que CEO. Auparavant, il a travaillé comme consultant en technologies pour la société Accenture de renommée mondiale.