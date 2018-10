Nouveau patron pour Starticket

Données financières (CHF) CA 2018 1 027 M EBIT 2018 138 M Résultat net 2018 - Dette 2018 - Rendement 2018 3,81% PER 2018 - PER 2019 VE / CA 2018 1,22x VE / CA 2019 1,06x Capitalisation 1 251 M Graphique TAMEDIA AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TAMEDIA AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen - Ecart / Objectif Moyen -100% Dirigeants Nom Titre Christoph Tonini Chief Executive Officer Pietro Supino Chairman Sandro Macciacchini Head-Finance & Human Resources Division Samuel Hügli Head-Technology & Ventures Division Konstantin Richter Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TAMEDIA AG -14.49% 1 265 INFORMA PLC -2.24% 11 877 PEARSON 22.99% 8 820 SCHIBSTED 25.28% 8 112 AXEL SPRINGER SE -13.10% 7 193 LAGARDÈRE -9.43% 3 817