Nouvelles applications pour les plateformes d’information

Lausanne, le 27 novembre 2018 - Les applications des médias payants de Tamedia font peau neuve. Portées par un design contemporain, elles disposent désormais de fonctionnalités étendues et d'une navigation simplifiée.



L'application possède trois modes de vues distincts, pour répondre à différentes manières de consommer l'information. L'utilisateur peut passer de l'une à l'autre en faisant glisser un doigt sur l'écran.



Outre l'affichage classique «À la une», qui s'ouvre lorsque l'application est lancée, l'utilisateur peut, en balayant vers la droite, accéder à la liste des articles populaires «Les plus lus». Un nouveau glissement vers la droite conduit à la section «En direct», où sont affichés tous les articles de la plateforme dans un ordre chronologique.



Claude Ansermoz, rédacteur en chef de 24 heures: «Nos utilisateurs peuvent personnaliser la nouvelle application selon leurs habitudes et leurs envies de lecture. Elle met en avant de façon encore plus claire et plus épurée nos enquêtes, nos reportages, nos interviews.»



Les nouvelles applications peuvent être téléchargées dès à présent dans l'Apple Store et sur Google Play. Les utilisateurs qui ont déjà installé une des applications du groupe Tamedia pourront bénéficier des nouvelles versions par le biais de la mise à jour habituelle. L'application ainsi qu'une offre de base d'articles, de reportages et de commentaires sont disponibles gratuitement. L'intégralité des articles est disponible pour 9 fr. par mois avec l'abonnement mobile (le premier mois est gratuit jusqu'au 31 décembre) ou moyennant un forfait journalier de 2 fr.