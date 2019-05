Nouvelles nominations au conseil d'administration de Zattoo après la prise de participation majoritaire par Tamedia    

Zurich, le 21 mai 2019 - Suite à l'acquisition par Tamedia d'une participation majoritaire dans Zattoo, Samuel Hügli reprend la fonction de président du conseil d'administration de Zattoo, occupée jusqu'à ce jour par Bea Knecht, la fondatrice de la société. Samuel Hügli est membre de la direction générale de Tamedia et directeur du secteur Technologie & Participations. Franz Bürgi rejoint également le conseil d'administration. Depuis 2017, il est en charge des domaines technologiques Enterprise Infrastructure, Collaboration & Workplace, Publishing et Paid Media & Distribution, en qualité de Group CIO de Tamedia. Franz Bürgi a étudié l'électrotechnique à l'EPF de Zurich et est titulaire d'un Executive MBA obtenu à l'Université de Saint-Gall. Le Dr. Marcus Englert, ancien membre du comité directeur et Chief New Media Officer de ProSiebenSat.1 Media AG, complète le conseil d'administration. Marcus Englert est titulaire d'un doctorat en physique et d'un MBA de l'INSEAD Business School.

Bea Knecht, Johannes Braun et le Dr. Markus Dennler continuent de siéger au conseil d'administration. Adrian Bult s'est retiré du conseil d'administration de Zattoo.

Samuel Hügli, président du conseil d'administration de Zattoo et membre de la direction générale de Tamedia: «Je me réjouis de succéder à Bea Knecht, fondatrice de Zattoo, à la présidence du conseil d'administration. Avec elle, les autres membres du conseil d'administration et l'équipe de Zattoo, nous allons continuer à faire prospérer Zattoo. Au nom du conseil d'administration, je tiens également à remercier Adrian Bult, une personnalité forte à l'esprit entrepreneurial, qui soutient Zattoo depuis de nombreuses années».

Zattoo est le leader incontesté du marché suisse et allemand dans le domaine du streaming TV et, outre ses activités B2C, est également un prestataire B2B pour les fournisseurs de télévision par câble et IPTV. L'année dernière, Zattoo a augmenté son chiffre d'affaires de 30%. En avril de cette année, Tamedia a pris une participation majoritaire dans Zattoo.