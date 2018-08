Olivier Rihs, ex-CEO de Scout24, intègre le conseil d’administration de Doodle

Zurich, le 20 août 2018 - Olivier Rihs (49 ans) intègre le conseil d'administration de Doodle, le planificateur leader de rendez-vous en ligne. Durant quinze ans environ, il a travaillé pour Scout24 Suisse SA et a dirigé l'entreprise pendant sept ans en qualité de CEO. Cet économiste de formation a contribué au fort développement de Scout24 et a notamment été l'initiateur de la fructueuse coopération avec l'investisseur global KKR. Scout24 Suisse SA comprend différentes places de marché en ligne de véhicules, biens immobiliers et petites annonces.

Samuel Hügli, membre de la direction générale, responsable de la division Technologie & Participations de Tamedia et président du conseil d'administration de Doodle SA: «Avec Doodle, nous poursuivons une stratégie de croissance globale et consentons d'importants investissements dans le produit. Olivier Rihs apporte un capital d'expérience très important dans le secteur des activités en ligne et l'e-Business. De plus, il connaît les défis liés à un contexte global. Je suis très heureux de collaborer avec lui.»

Olivier Rihs: «Doodle facilite considérablement le quotidien professionnel et l'organisation des loisirs, et est une marque renommée dotée d'un très fort potentiel international. Je suis donc très heureux de pouvoir apporter mon expertise directement à ce planificateur de rendez-vous dans le futur.»

Gabriele Ottino, Managing Director de Doodle: «Nous soutenons le fort développement de Doodle et suscitons l'enthousiasme d'un nombre grandissant d'utilisateurs dans le monde entier. Chaque année, Doodle est adopté pour la planification de rendez-vous par déjà quelque 200 millions d'utilisateurs. Grâce à sa coopération avec l'investisseur KKR, Olivier Rihs possède un énorme savoir-faire à l'international dont nous pouvons profiter dans notre stratégie de croissance globale.»

En 2014, Doodle a été intégralement repris par le groupe de médias suisse Tamedia. Ces dernières années, d'importants investissements ont été réalisés dans le produit et l'équipe a été renforcée en continu. Chaque mois, le planificateur de rendez-vous en ligne est adopté par plus de 28 millions d'utilisateurs dans le monde, et il évoluera dans le futur sous l'impulsion de nouveaux modèles d'abonnements et services haut de gamme.

Les autres membres du conseil d'administration de Doodle sont Samuel Hügli, président du CA de Doodle SA et membre de la direction générale de Tamedia, et Lorenz Lüchinger, responsable de la division Management des participations Ventures de Tamedia.