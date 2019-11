Zürich, le 1er novembre 2019 - Olivier Rihs sera le nouveau CEO de l'entité Classifieds & Marketplaces au plus tard le 1er mai 2020. Il succèdera à Christoph Brand qui a pris la décision de quitter Tamedia pour rejoindre le groupe Axpo. Christoph Brand assurera ainsi une transition dans les meilleures conditions jusqu'à l'entrée en fonction

d'Olivier Rihs. Comme déjà annoncé, dès le 1er janvier 2020, le groupe Tamedia opérera une réorganisation stratégique en se dotant d'une nouvelle structure décentralisée composée de quatre entités indépendantes, dont Classifieds & Marketplaces.

Olivier Rihs aura pour mission d'accélérer la croissance organique de cette entité qui s'est fortement développée au cours des dernières années. Dans un marché très concurrentiel, la future autonomie de cette entité permettra de réunir les conditions optimales pour la transparence et la croissance, y compris dans le cadre de partenariats et d'acquisitions possibles. L'objectif est aussi d'accroître encore le niveau d'innovation et de favoriser davantage les synergies et échanges de connaissances entre les différentes marques du portefeuille.

Suisse romand, bilingue, Olivier Rihs est le directeur du Geneva International Motor Show depuis février 2019 et a fondé en 2018 la société de conseils et consulting Olivier Rihs Management. De 2002 à 2018, il a assumé différentes fonctions au sein de Scout24 Suisse SA à Flamatt, réseau de places de marché en ligne en Suisse, dont il fut le CEO de 2011 à 2018. Il a auparavant été actif dans la branche automobile.

Christoph Tonini, CEO de Tamedia: «Je me réjouis de pouvoir accueillir Olivier Rihs à la tête de l'entité Classifieds & Marketplaces. Ses connaissances et sa longue expérience dans ce secteur seront de véritables atouts dans un marché très concurrentiel et à l'évolution rapide. La nouvelle structure du groupe lui permettra, ainsi qu'à ses équipes, d'être plus rapide et agile afin de se concentrer sur les spécificités de l'entité».



Le Conseil d'administration et la Direction de Tamedia félicitent Olivier Rihs et lui souhaitent le meilleur dans ses nouvelles fonctions.