Renato Profico devient le nouveau CEO de Doodle

Zurich, le 31 octobre 2019 - Renato Profico prendra la direction de Doodle au 1er décembre 2019. Il remplacera à ce poste Gabriele Ottino qui quitte l'entreprise de son propre chef après trois années durant lesquelles il a su étoffer avec succès l'offre premium destinée aux clients professionnels. Déjà utilisé de façon intensive par plus de 30 millions de personnes chaque mois dans plus de 240 pays, l'outil de planification aussi populaire qu'efficace a connu ces derniers mois une forte croissance à l'international grâce à son offre premium renforcée. Pour poursuivre l'expansion de Doodle, c'est à un expert avisé dans le secteur des ventes B2B et du Business Development qu'a été confié le poste de CEO de l'entreprise, en la personne de Renato Profico.

Samuel Hügli, membre de la direction générale de Tamedia, directeur Technologie & Participations de Tamedia et président du conseil d'administration de Doodle déclare: «Doodle a connu une évolution fulgurante, passant d'un planificateur privé avec une base de près de 200 millions d'utilisateurs à un outil commercial performant pour les professionnels. Au nom de Tamedia et du Conseil d'administration de Doodle, je remercie Gabriele Ottino pour le travail extraordinaire accompli pendant ces trois dernières années. Il a consolidé la présence de l'organisation à l'international et triplé le chiffre d'affaires des abonnements grâce à une offre premium nettement plus attractive. En outre, il a construit les fondations nécessaires à la poursuite du développement en acquérant les premiers gros clients professionnels. Avec Renato Profico, nous voulons franchir la prochaine étape importante du développement de Doodle en continuant d'asseoir l'entreprise sur le marché américain, mais aussi sur d'autres marchés à fort potentiel de croissance et en renforçant l'offre de produits et de services».

Renato Profico est un cadre dirigeant avisé fort de 20 ans d'expérience professionnelle dans des entreprises du numérique. En dernier lieu, il a exercé pendant 11 ans différentes fonctions dirigeantes au sein de JobCloud, le réseau de plateformes d'emploi leader en Suisse, dont il fut CEO pendant quatre ans. En plus de son expérience étendue de la direction, il est expert dans les secteurs des ventes et du marketing B2B, du Business Development ainsi que du renforcement et du développement organisationnels.