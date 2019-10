Renato Profico devient le nouveau patron de Doodle

Zurich (awp) - Renato Profico prendra la direction de l'agenda en ligne Doodle, propriété de Tamedia, au 1er décembre 2019. Il remplacera à ce poste Gabriele Ottino, qui quitte l'entreprise. Sous la houlette de ce dernier, la présence à l'international a été renforcée et le chiffre d'affaires des abonnements a triplé "grâce à une offre premium nettement plus attractive".

L'outil est utilisé par plus de 30 millions de personnes chaque mois dans plus de 240 pays, affirme le communiqué paru jeudi. La prochaine étape importante du développement de Doodle est "d'asseoir l'entreprise sur le marché américain, mais aussi sur d'autres marchés à fort potentiel de croissance et en renforçant l'offre de produits et de services".

Renato Profico a exercé pendant onze ans différentes fonctions dirigeantes au sein du réseau de plateformes d'emploi JobCloud, dont il a été le directeur général (CEO) pendant quatre ans.

