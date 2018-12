Reto Matter nommé CTO pour les Médias payants; Adaptation des responsabilités au sein de la Direction générale

À compter du 1er mars 2019, Reto Matter occupera le nouveau poste de Chief Technology Officer (CTO) Médias payants chez Tamedia. Cette fonction a été créée afin de regrouper en un poste la responsabilité technique au vu de l'importance croissante de la technologie dans le travail des rédactions et dans la commercialisation des offres. Les compétences au sein de la Direction générale de Tamedia vont être adaptées. La gestion immobilière est regroupée dans les Services d'édition, dirigés par Andreas Schaffner. Michi Frank, CEO de Goldbach et nouveau membre de la Direction générale, entre au Conseil d'administration de Neo Advertising. Christoph Brand deviendra directeur général adjoint à partir de 2019.

Zurich, le 13 décembre 2018 - En qualité de CTO du secteur Médias payants, Reto Matter dirigera la nouvelle équipe Technologie et stimulera le déploiement de nouvelles technologies dans le développement des produits.



Reto Matter a suivi un apprentissage de typographe avant d'étudier l'informatique à l'EPFZ. Il a également suivi des formations continues approfondies à l'EPFL à Lausanne ainsi que dans les universités américaines de Berkeley, Stanford et Washington. Âgé de 47 ans, il a occupé depuis 2013 divers postes chez Swiss Re à Zurich, dernièrement celui de chef d'équipe Customer Insights & Analytics. Avant cela, il avait travaillé chez ITStep GmbH à Wädenswil de 2005 à 2013. Son entrée dans l'informatique, Reto Matter la doit notamment à son poste de Software Engineer à la BZ Berner Zeitung.



Comme nous vous l'avions déjà annoncé, Tamedia souhaite faire évoluer l'offre numérique pour ses lectrices et lecteurs et adapte donc l'organisation de la division Médias payants à compter du 1er janvier 2019. Trois nouvelles équipes œuvrent désormais dans le domaine de l'offre numérique. La nouvelle équipe Digital Product regroupe les compétences au niveau du point de contact avec les lectrices et lecteurs et est dirigée par Christoph Zimmer. L'équipe Digital Revenue est placée sous la direction de Marc Isler et se charge de la monétisation de toutes les offres numériques. Avec Reto Matter, l'équipe Technologie peut désormais aussi compter sur un cadre à compter du 1er mars 2019.



Serge Reymond, responsable Médias payants: « Nous sommes heureux d'avoir pu nous adjoindre les services de Reto Matter, un expert éprouvé en technologies, pour ce rôle clé dans le domaine des médias payants. En coopération avec Marc Isler et Christoph Zimmer, il sera responsable du développement de nouveaux formats numériques centrés sur les lectrices et les lecteurs. »



Le Conseil d'administration et la Direction de Tamedia souhaitent à Reto Matter le plein de succès dans ses nouvelles fonctions.



Direction générale: la gestion immobilière passe aux Services d'édition

La gestion immobilière passe du secteur Finances et Ressources humaines dirigé par Sandro Macciacchini au secteur Services d'édition d'Andreas Schaffner afin de réunir tous les bâtiments appartenant à Tamedia au sein d'un même secteur d'activité. Aucun changement ne concerne la division dirigée par Christoph Ziegler.

Michi Frank au Conseil d'administration de Neo Advertising - Christoph Brand deviendra directeur général adjoint à partir de 2019

Avec la reprise de Goldbach en août 2018, Michi Frank, son CEO, a rejoint la Direction générale de Tamedia en qualité de membre supplémentaire. Dans cette fonction, il assumera également dès 2019 la responsabilité de Neo Advertising pour Tamedia, en tant que membre du Conseil d'administration. Avec sa longue expérience de la distribution publicitaire en particulier pour la télévision, la radio, les services en ligne et le Digital Out of Home, il complète idéalement la Direction générale de Tamedia.



En plus de ses fonctions de Directeur du secteur Classified & Marketplaces, Christoph Brand deviendra directeur général adjoint à partir de 2019. Cette nomination tient compte de l'importance croissante de la part du numérique chez Tamedia.