Ricardo fête son anniversaire: 78 millions d'articles vendus en 20 ans

Zoug, le 18 novembre 2019 - Ricardo célèbre actuellement ses 20 années d'existence. A ce jour, plus de 78 millions d'articles d'une valeur totale de 8,5 milliards de francs se sont vendus sur le marché en ligne suisse. Les biens d'occasion ont la cote, l'économie circulaire est au centre des débats et l'intérêt se développe pour les achats responsables. Face à la demande croissante en matière de consommation durable, Ricardo propose un ensemble de nouveautés destinées à simplifier davantage mais aussi à sécuriser le commerce de produits d'occasion.

Considéré comme le pionnier suisse du commerce en ligne, Ricardo s'affirme comme l'un des marchés en ligne les plus populaires de Suisse au terme de 20 ans d'existence. A l'heure actuelle, une vente a lieu toutes les six secondes dans le magasin virtuel. Avec plus de 3,7 millions de membres, Ricardo est présent quasiment dans tous les foyers suisses et comptabilise 1000 nouvelles inscriptions par jour. La tranche des 18-25 ans se montre particulièrement active sur Ricardo, sans doute en raison de la demande croissante de cette population en faveur d'achats plus responsables.

Saisir le potentiel du commerce durable

Le CEO de Ricardo, Francesco Vass, déclare: «Nos 20 années de succès ne signifient pas que nous allons nous reposer sur nos lauriers. Chaque année, les suissesses et les suisses achètent pour environ 50 milliards de francs de produits neufs (hors alimentation). Les transactions d'articles de seconde main représentent quant à elles 1 milliard de francs environ, soit 2% seulement du volume du commerce de détail - bien que le développement durable soit aujourd'hui au centre des priorités. Par conséquent, nous investissons sans relâche pour simplifier notre plateforme. Nous voulons lever tous les obstacles susceptibles d'empêcher nos utilisateurs de réaliser des achats qui ont du sens ou d'offrir une seconde vie à leurs objets usagés.»

Une nouvelle image qui incarne la simplicité et la continuité

Pour son 20e anniversaire, le 18 novembre 2019, Ricardo réactualise l'identité visuelle de la marque et propose une nouvelle présentation, plus simple. Le logo d'un orange dynamique et chaleureux s'inspire du logo existant, dont il reprend la teinte pour exprimer la pérennité du leader suisse sur le marché du commerce d'occasion. Le nouveau lettrage de la marque Ricardo est plus sobre et renonce à certaines composantes propres à l'ancien logo comme la main et le «.ch». Cette réduction à l'essentiel illustre le processus d'achat et de vente simplifié de la plateforme, qui a été remaniée pour offrir un confort d'utilisation maximum.

Site Web en italien, nouvelles applications, activation plus rapide, modes de paiement plus diversifiés

Pour les 20 ans de Ricardo, la plateforme devient accessible en italien, troisième langue du pays. De ce fait, le cercle des utilisateurs qui pourront réaliser des échanges sans obstacle linguistique s'agrandit. Dans un même temps, Ricardo met à disposition de nouvelles applications développées en étroite collaboration avec les usagers du marché en ligne. Ces nouvelles applications se distinguent avant tout par leur navigation intuitive, des offres produits personnalisées et des fonctions supplémentaires pour la gestion des transactions dans chaque compte utilisateur. Lorsqu'un nouveau membre s'inscrit, la procédure d'activation est désormais plus simple et plus rapide, tandis que les dispositifs de sécurité ont été modernisés. Enfin, Ricardo a intégré plusieurs solutions de paiement à la plateforme durant les derniers mois pour permettre aux acheteurs et aux vendeurs de mener à bien leurs transactions de la façon la plus rapide et la plus sûre qui soit.

Le 20 novembre, c'est la «journée des 20 ans» avec des offres exceptionnelles à 20 francs toutes les 20 minutes

Ricardo veut remercier ses utilisateurs pour leur confiance et organise la «journée des 20 ans» le mercredi 20 novembre 2019. De 8 h à 20 h, une offre totalement incroyable et avantageuse sera lancée toutes les 20 minutes au prix fixe de 20 francs - depuis un Vreneli d'or jusqu'à un voyage à Paris, en passant par un iPhone XS. En outre, Ricardo proposera des produits et des événements exceptionnels sous forme de ventes caritatives. Ricardo reversera le produit des ventes à prix fixe à l'organisation de défense des droits de l'enfant «Save the Children» le 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant.

Toutes les infos sur la journée des 20 ans >>

Ricardo - les événements marquants des 20 dernières années

Une Ferrari mise à prix à 1 franc, l'intégralité du domaine skiable Winterhorn ou la «principauté» de Belfort, une pastille pour la toux ayant appartenu au chanteur Luca Hänni ou le mountain bike de la championne en titre de cross-country Jolanda Neff. Rien n'est impossible sur Ricardo.

Voir les événements des 20 dernières années >>