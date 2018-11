Robin Simon devient CPO pour les secteurs Classifieds, Marketplaces & Ventures

Zurich, le 22 novembre 2018 - Robin Simon (40 ans) occupera à partir du 1er janvier 2019 le poste nouvellement créé de Chief Product Officer (CPO) pour les secteurs Classifieds, Marketplaces et Ventures, où il répondra à Christoph Brand et à Samuel Hügli, membres de la Direction. Sa responsabilité couvrira des thèmes opérationnels stratégiques, transversaux et spécifiques relatifs aux produits tout en continuant à inclure l'équipe Tamedia Product & UX (PUX). Il devra en outre mettre en place une équipe centrale composée de gestionnaires de produits chevronnés, appelés à aider les entreprises du portefeuille à répondre à leurs questionnements actuels et à perfectionner les services qu'elles offrent. Dans le même temps, il s'impliquera davantage dans les thématiques transversales liées aux produits et à l'innovation et lancera de nouvelles possibilités de perfectionnement pour les gestionnaires de produits ainsi que diverses mesures visant à assurer des échanges efficaces. Enfin, il sera davantage actif au sein des conseils d'administration des entreprises du portefeuille, comme c'est déjà le cas chez Autoricardo SA et Gowago SA.

Christoph Brand, membre de la Direction et responsable Classifieds & Marketplaces chez Tamedia: «Nous voulons renforcer les synergies au sein des entreprises de notre portefeuille, et nous leur proposons déjà des centres de compétences dans les domaines Data Analytics, M&A, Engineering, Marketing ou User Experience, sous la conduite de Robin Simon. Ce poste nouvellement créé nous permettra de faire également progresser les échanges de connaissances dans le domaine du développement de produits.»

Samuel Hügli, membre de la Direction et responsable Technologie & participations: «Il existe chez Tamedia de plus en plus de secteurs où nous travaillons de manière transversale et où nous profitons donc les uns des autres. Je suis ravi de savoir qu'à l'avenir, le savoir-faire concentré en matière de produits de Robin Simon et de la nouvelle équipe de produits profitera également aux participations, en vue de mettre en œuvre les idées plus rapidement et avec plus de flexibilité. De façon générale, nous devons accorder beaucoup plus d'importance au développement des produits à tous les niveaux, et cette décision constitue un pas de plus dans cette direction.»

Robin Simon travaille pour Tamedia depuis 2014. Avant cette date, il a été fondateur ou responsable de produits dans plusieurs start-ups. Il a fait ses études d'économie d'entreprise à l'Université de Mannheim ainsi qu'à l'Université de l'Oregon.