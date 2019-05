Serge Reymond quitte Tamedia; Marco Boselli le remplacera à la tête des Médias payants

Serge Reymond a informé les Présidents de la Direction Générale et du Conseil d'administration de Tamedia de sa décision de vouloir quitter son poste afin de se consacrer à un nouveau défi professionnel. Marco Boselli, actuel responsable de publication et des processus des Médias Pendulaires, remplacera Serge Reymond à la tête des Médias payants de Tamedia d'ici fin 2019 et deviendra ainsi membre de la Direction générale dès le 1er janvier 2020.

Lausanne, le 27 mai 2019 - Actuel responsable de publication et des processus des Médias Pendulaires, Marco Boselli remplacera Serge Reymond à la tête des Médias payants de Tamedia d'ici fin 2019 et deviendra ainsi membre de la Direction générale dès le 1er janvier 2020. Serge Reymond a décidé de quitter son poste afin de se consacrer à un nouveau défi professionnel à la fin de l'année et assurera la transition avec Marco Boselli.



Pietro Supino, Éditeur et Président: «Je remercie Serge Reymond pour son fort engagement au sein de l'entreprise depuis dix ans. Sous sa direction, nous avons notamment fait évoluer de manière décisive l'organisation des rédactions et des services commerciaux afin de donner à tous nos titres une base solide pour leur développement futur. J'ai beaucoup d'estime pour tout ce qu'il a apporté à l'entreprise et lui souhaite plein succès pour son nouveau projet. Je suis heureux de savoir qu'une solution interne pour sa succession a pu être trouvée. Marco Boselli, journaliste expérimenté, apportera ses connaissances du métier et ses compétences en matière de transformation numérique aux Médias payants et à leurs collaborateurs».

Christoph Tonini, CEO: «Je remercie Serge Reymond pour son importante contribution au sein de la Direction Générale depuis de nombreuses années. Il a dirigé et développé avec efficacité et vision les médias payants qui sont le cœur de métier du groupe. Ces dernières années, il a engagé avec force et succès le processus de transformation numérique de nos médias payants. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir. Le fait qu'il reste en poste jusqu'à fin 2019 nous permettra d'assurer une transition dans les meilleures conditions avec Marco Boselli».

En 2009, Serge Reymond a rejoint le Groupe Edipresse pour prendre la présidence de la direction d'Edipresse Suisse qui deviendra par la suite Tamedia Publications romandes. Serge Reymond est membre du comité de direction de Tamedia depuis le 1er mai 2011 et responsable du secteur Médias payants depuis le 1er novembre 2016. Il a joué un rôle important dans l'innovation éditoriale et commerciale de Tamedia avec des projets comme Tobi et Tadam, et en stimulant et accompagnant des projets du Fonds d'innovation. Serge Reymond a fait des études de mathématiques et d'économie à l'Université de Lausanne, validées par une licence et un MBA. Il a travaillé entre autres pour Galenica, Swatch Group et Naville.

Marco Boselli, un journaliste expérimenté à la tête des Médias payants

En sa qualité de futur Directeur des Médias payants, Marco Boselli continuera à développer, avec son équipe, l'offre numérique des quotidiens, magazines et journaux dominicaux du groupe. Il mettra au service du secteur Médias payants et de ses collaborateurs ses connaissances du métier de journaliste, de la branche de médias et son expérience de la transformation numérique réussie des Médias pendulaires du groupe ces dernières années.

Journaliste expérimenté, Marco Boselli dirige depuis 2016 le secteur «Publication et Processus» des Médias pendulaires de Tamedia en Suisse et à l'étranger, ainsi que de l'ensemble du branding et du marketing du groupe 20 Minuten/20 minutes. Marco Boselli est également rédacteur en chef de 20 Minuten depuis 2003. Il a joué un rôle clé dans le développement du média pour pendulaires, la plateforme d'information la plus importante et la plus influente de Suisse. En 2010, Marco Boselli a participé au programme Sulzberg Executive Leadership Program de l'Université Columbia à New York. Le nom du successeur de Marco Boselli sera communiqué en temps voulu.

Le Conseil d'administration et la Direction Générale de Tamedia remercient Serge Reymond pour son fort engagement de longue date au sein de l'entreprise et lui souhaitent plein succès pour son avenir. Le Conseil et la Direction félicitent Marco Boselli et lui souhaite le meilleur dans ses nouvelles fonctions.