Serge Reymond quitte la direction générale de Tamedia

Zurich (awp) - Changement au sein de la direction de Tamedia. Serge Reymond, responsable de l'unité "Médias payants" quittera à fin 2019 le groupe de médias zurichois. Marco Boselli, actuel responsable du secteur "publication et processus" des médias pendulaires lui succédera d'ici la fin de l'année, intégrant la direction générale de l'entreprise à compter du 1er janvier 2020.

Dans un communiqué diffusé lundi, Tamedia explique que M. Reymond entend se consacrer à un nouveau défi professionnel. Le responsable sortant avait rejoint en 2009, le groupe lausannois Edipresse prenant alors la direction des affaires helvétiques regroupées au sein de l'unité Edipresse Suisse, laquelle a pris le nom de Tamedia Publications romandes après l'acquisition de l'entreprise vaudoise par son rival zurichois.

M. Reymond a étudié les mathématiques et l'économie à l'Université de Lausanne, des formations validées par une licence et un MBA. Le Romand est membre de la direction générale de Tamedia depuis mai 2011 et responsable du secteur Médias payants depuis le 1er novembre 2016. Avant de rejoindre Edipresse, il a travaillé entre autres pour Galenica, Swatch Group et Naville.

Journaliste expérimenté Marco Boselli dirige depuis 2016 le secteur "Publication et Processus" des Médias pendulaires de Tamedia en Suisse et à l'étranger, ainsi que de l'ensemble du branding et du marketing du groupe 20 Minuten/20 minutes. Marco Boselli est également rédacteur en chef de "20 Minuten" depuis 2003. Il a joué un rôle clé dans le développement du média pour pendulaires, ajoute Tamedia.

vj/