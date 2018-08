Simon Koch sera le nouveau responsable de la Communication pour la Suisse romande

Lausanne, le 23 août 2018 - Simon Koch sera le nouveau responsable de la Communication de Tamedia en Suisse romande dès le 1er septembre 2018. Il remplacera à ce poste Patrick Matthey, qui a été nommé responsable de la Communication de Tamedia à l'échelon suisse le 1er juillet dernier. Ancien rédacteur en chef adjoint du Matin, Simon Koch rejoint ainsi l'équipe Communication de Tamedia composée de neuf personnes, placée sous la responsabilité de Patrick Matthey.



Agé de 39 ans, Simon Koch connaît bien l'entreprise pour avoir rejoint Edipresse en 2007, puis Tamedia. Il était depuis 2014 rédacteur en chef adjoint au Matin. Avant d'occuper ce poste, il a notamment été correspondant parlementaire et journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. Simon Koch est également formateur à l'Académie du Journalisme à Neuchâtel et a suivi une formation Matter à New York et San Francisco liée à la création de produits innovants et de start-ups dans le domaine des médias.