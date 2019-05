Sondage Tamedia: les Verts ont voté à la majorité pour la réforme fiscale

Zurich, le 20 mai 2019 - Le groupe de médias suisse Tamedia a mené sur ses plateformes d'information toutes marques confondues un sondage relatif à la votation fédérale du 19 mai 2019. Entre le 17 et le 19 mai, 14'670 personnes de toute la Suisse ont participé à ce sondage en ligne. Le taux d'erreur est de 2,1 points.



Les Vert'libéraux et les Verts n'ont pas suivi l'appel à voter «non»

Dimanche, les électeurs se sont clairement prononcés en faveur du projet «Réforme fiscale et financement de l'AVS (RFFA)» à 66,4%. Selon le sondage Tamedia, les votants de tous les grands partis ont approuvé le projet de loi à une large majorité, à l'exception de l'UDC.



Ce dernier avait décidé de laisser la liberté de vote à ses partisans, qui se sont prononcé à 47% en faveur du projet, contre 53% de votes défavorables. Malgré l'appel de leurs partis à voter «non», les partisans des Verts et des Vert'libéraux ne les ont pas suivis. Ainsi, le «oui» l'a emporté à 61% chez les Verts, et à pas moins de 73% chez les Vert'libéraux.



Les retraités plutôt favorables

Selon le sondage, la RFFA a rencontré davantage de succès auprès des votants âgés qu'auprès des jeunes. Ainsi, 73% des plus de 65 ans souhaitaient déposer un «oui» dans les urnes, tandis que la proportion était plus faible chez les 18-34 ans (64% de «oui») et chez les 35-49 ans (62% de «oui»).



Selon le sondage, le renforcement de l'AVS ainsi que la contribution importante du projet à garantir les retraites a pesé lourd dans la balance en faveur du projet. De nombreux partisans ont également considéré que le projet proposait un compromis typiquement suisse résolvant deux problèmes à la fois.



Législation en matière d'armes: Schengen comme principal argument

Avec 63.7% d'opinions favorables, les électeurs ont massivement approuvé la transposition de la directive européenne sur les armes dans le droit fédéral dimanche. Selon le sondage Tamedia, seul l'électorat de l'UDC s'est opposé à la révision de la législation en matière d'armes, puisque 77% ont voté «non». Les votants des autres partis ont largement plébiscité le projet. Le soutien le plus important est venu de la gauche: plus de 90% des partisans des Verts et du PS ont voté «oui».



Le sondage montre également un net clivage entre ville et campagne: avec 57%, le «oui» a tendance à s'imposer moins nettement à la campagne qu'en ville où 75% des votants se sont prononcés en faveur de la révision.



Le sondage montre que l'argument principal des partisans du projet est la garantie, pour la Suisse, de rester impliquée dans les accords d'association Schengen/Dublin en cas de transposition de la directive européenne sur les armes dans le droit fédéral.



Sondages sur les votations détaillés de Tamedia

Les sondages Tamedia sur les votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas GmbH, la société des politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen. Ceux-ci pondèrent les résultats des sondages en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques, de manière à ce que l'échantillon corresponde à la structure de l'électorat. Les résultats font l'objet d'une évaluation immédiate, afin que les quotidiens et les plateformes de news de Tamedia puissent rapidement en rendre compte en s'étayant sur des bases précises. Plus d'informations ainsi que le rapport détaillé du sondage sont à retrouver sur tamedia.ch/sondage.



Médias Tamedia participants

Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen;

Romandie: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève et Le Matin/Le Matin Dimanche;

Tessin: 20 minuti