Sondage Tamedia: majorité en faveur de l'initiative contre le mitage

Zurich, le 28 décembre 2018 - Le groupe de médias suisse Tamedia vient de réaliser sur ses portails de News la première série de sondages, toutes marques confondues, en prélude aux votations fédérales du 10 février 2019. 6'048 personnes de toute la Suisse y ont pris part en ligne les 20 et 21 décembre 2018. Le taux d'erreur est de 2,2%.

La majorité des électeurs de l'UDC dit actuellement oui à l'initiative

Les défenseurs de l'initiative contre le mitage abordent la phase cruciale de la campagne en vue des votations avec une avance: près de sept semaines avant de se rendre aux urnes, 54% des votants ont l'intention, voire la ferme intention de voter pour le projet qui vise à geler au niveau actuel la superficie totale des zones à bâtir en Suisse. En revanche, 44% ont l'intention ou la ferme intention de s'y opposer. 2% n'ont pas voulu révéler leurs intentions de vote.



Les électeurs en majorité favorables à l'initiative sont ceux des Verts et du PS (respectivement 89 et 66% de oui), mais actuellement aussi les partisans de l'UDC: 55% d'entre eux envisagent de voter oui bien que le Comité du parti ait donné un mot d'ordre contraire. Ce sont les électeurs du PLR qui s'expriment le plus clairement contre l'initiative, avec 70% de non. De même, la base du PDC rejette majoritairement cette initiative populaire (59% de non).



Craintes concernant les surfaces cultivées

L'argument le plus important, et de loin, en faveur du soutien de l'initiative est lié aux craintes concernant les surfaces cultivées: il ne faut plus tolérer qu'à chaque seconde, des constructions fassent disparaître près d'un mètre carré de précieuse surface cultivée. En revanche, l'argument qui convainc le plus les opposants est celui qui considère qu'un gel rigoureux des zones à bâtir ne tient pas compte des besoins de la population et de l'économie.



Par ailleurs, le sondage montre que l'initiative est largement soutenue par 57% des votants de Suisse alémanique, alors qu'en Suisse romande, une nette majorité de 59% des votants envisage de déposer un bulletin négatif dans les urnes. De même, le projet est mieux accueilli dans les villes que dans les régions rurales: avec une part de 60% de oui, le soutien qui lui est apporté est plus élevé de 9 points dans les villes que dans les campagnes.

Sondages sur les votations détaillés de Tamedia

Les sondages Tamedia sur les votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas GmbH, la société des politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen. Les résultats des sondages sont pondérés en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques, de manière à ce que l'échantillon corresponde à la structure de l'électorat. Les résultats font l'objet d'une évaluation immédiate, afin que les quotidiens et les plateformes de news de Tamedia puissent rapidement en rendre compte en s'étayant sur des bases précises. Plus d'informations ainsi que le rapport détaillé du sondage sont à retrouver sur tamedia.ch/sondage.

Médias Tamedia participants

Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève et Le Matin/Le Matin Dimanche

Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen

Tessin: 20 minuti