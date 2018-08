Sondage Tamedia: majorité pour l’initiative pour des aliments équitables

Zurich, le 10 août 2018 - Le groupe de médias suisse Tamedia a mené sur ses plateformes d'information la première vague du sondage, toutes marques confondues, préalable aux votations fédérales du 23 septembre 2018. 7'635 personnes de toute la Suisse ont participé en ligne au sondage entre le 6 et le 7 août. La marge d'erreur est de 1,6 point.

Un bon début pour l'initiative pour des aliments équitables

Près d'un mois et demi avant les votations, une majorité des votants est favorable à ce que la confédération mise sur une alimentation issue d'une agriculture proche de la nature et respectueuse des animaux: 64 pour cent sont globalement favorables à l'initiative des Verts pour des aliments équitables, tandis que 33 pour cent s'y opposent. Trois pour cent des sondés ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote. Une grande partie des partisans des Verts et du PS appuient le projet: le oui l'emporte avec respectivement 95 pour cent et 81 pour cent. Mais les électeurs du PDC et de l'UDC sont également majoritairement favorables à l'initiative (respectivement 60 pour cent et 52 pour cent). Avec 53 pour cent de «non», la base du PLR rejette majoritairement l'initiative pour des aliments équitables.

Les initiatives agricoles rencontrent un franc succès auprès des femmes

Les partisans de l'initiative populaire «pour la souveraineté alimentaire» sont en tête: actuellement, 62 pour cent se positionnent en faveur du «oui» contre 34 pour cent en faveur du «non». 4 pour cent des sondés ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote. La répartition des sympathisants est similaire à celle des partisans de l'initiative pour des aliments équitables: avec 52 pour cent de «non», les électeurs du PLR rejettent majoritairement le projet de loi.



Comme l'indique le sondage, les deux initiatives agricoles rencontrent un franc succès auprès des femmes: 74 pour cent des votantes se déclarent favorables à l'initiative pour des aliments équitables contre 54 pour cent chez les hommes. Pour le projet de loi sur la souveraineté alimentaire, la proportion d'intentions de vote favorables est de 71 pour cent chez les femmes, soit 19 pour cent de plus que chez les hommes.



Des salaires plus décents et le déclin de l'agriculture comme pilier de l'argumentaire

L'argument principal des défenseurs de l'initiative pour des aliments équitables est que l'initiative garantit des aliments plus respectueux de l'environnement et produits de manière équitable. En revanche, du côté des détracteurs, les préoccupations relatives à la hausse des prix et au tourisme alimentaires sont au cœur des discussions.

Les partisans du projet de loi sur la souveraineté alimentaire, quant à eux, s'appuient sur l'idée que le travail des agriculteurs doit être rémunéré de façon équitable. Pour eux, il faut freiner la disparition des exploitations agricoles. Pour de nombreux partisans du «non», fermer l'agriculture au marché reviendrait à foncer droit dans le mur.

Majorité relative pour la Votation Vélo

À un stade aussi précoce, les préférences ne sont pas encore clairement établies. Le sondage Tamedia relatif à la Votation Vélo en témoigne: pour l'instant, aucune majorité absolue ne semble se profiler au sein de chaque camp: 48 pour cent s'expriment en faveur du contre-projet direct à l'initiative Vélo, tandis 44 pour cent le rejettent. Huit pour cent des sondés ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote.

Un sondage en ligne pondéré Le sondage

Tamedia a été réalisé en collaboration avec LeeWas GmbH, la société des politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen. Ces derniers ont pondéré les résultats du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques. Au total, six enquêtes sont prévues jusqu'aux élections fédérales du 20 octobre 2019. Plus d'informations ainsi que le rapport du premier sondage sont à retrouver sur www.tamedia.ch/fr/sondage

Médias Tamedia participants

Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève et Le Matin/Le Matin Dimanche

Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen

Tessin: 20 minuti