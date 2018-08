Sondage Tamedia: recul des intentions de vote en faveur des initiatives agricoles

Zurich, le 29 août 2018 - Le groupe de médias suisse Tamedia a mené sur ses plateformes d'information la deuxième vague du sondage, toutes marques confondues, préalable aux votations fédérales du 23 septembre 2018. 9'415 personnes de toute la Suisse ont participé en ligne au sondage entre le 22 et le 25 août. La marge d'erreur est de 1,4 point.



Les électeurs de l'UDC rejettent majoritairement l'initiative pour des aliments équitables

Après un bon départ, les partisans de l'initiative pour des aliments équitables ont perdu du terrain: actuellement, 55 pour cent approuvent encore le projet, soit 9 pour cent de moins que lors du premier sondage début août. 42 pour cent rejettent globalement le projet. 3 pour cent des sondés ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote.



Avec la mise en place d'une campagne anti-projet, la sympathie des votants envers l'initiative pour des aliments équitables a nettement diminué: seuls 33 pour cent des sympathisants du PLR y sont encore favorables. Une majorité de l'électorat de l'UDC a basculé dans le camp des Non: 53 pour cent ont rejeté le projet alors que deux semaines auparavant, ils l'approuvaient encore à 52 pour cent. C'est dans le camp des Verts que l'on comptabilise le plus de votes favorables.



Souveraineté alimentaire: les suffrages diminuent

La tendance est la même en ce qui concerne l'initiative «pour la souveraineté alimentaire» émanant de l'environnement du syndicat paysan «Uniterre». Selon le sondage Tamedia, 53 pour cent sont toujours favorables à l'initiative populaire (contre 62 pour cent lors de la 1ère vague). 43 pour cent la rejettent actuellement. 4 pour cent des sondés ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote.



Une majorité des votants du PLR et du PBD s'exprime contre l'initiative populaire. Les sympathisants des autres grands partis y sont majoritairement favorables.



Les initiatives agricoles rencontrent un franc succès auprès des femmes

Comme le montre également le sondage, les hommes et les femmes réagissent différemment face aux initiatives agricoles. Ainsi, une majorité relative de 49 pour cent des électeurs masculins rejette l'initiative pour des aliments équitables tandis que 48 pour cent y sont actuellement favorables. À l'inverse, 63 pour cent des femmes souhaitent voter Oui, contre seulement 33 pour cent de Non.



L'initiative pour la souveraineté alimentaire est également populaire auprès des femmes: 61 pour cent y sont favorables, tandis que 33 pour cent la rejettent. Du côté des hommes, le projet ne remporte pas un franc succès: selon le sondage, 51 pour cent le rejettent actuellement, tandis que seulement 46 pour cent l'approuvent.



Majorité pour la Votation Vélo

Seuls de petits mouvements sont à relever du côté des intentions de vote concernant la Votation Vélo: le contre-projet direct à l'initiative Vélo récolte actuellement 50 pour cent de Oui. 42 pour cent souhaitent globalement voter Non. Huit pour cent des sondés ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote.



Un sondage en ligne pondéré

Le sondage Tamedia a été réalisé en collaboration avec LeeWas GmbH, la société des politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen. Ces derniers ont pondéré les résultats du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques. Au total, six enquêtes sont prévues jusqu'aux élections fédérales du 20 octobre 2019. Plus d'informations ainsi que le rapport du premier sondage sont à retrouver sur www.tamedia.ch/fr/sondage



Médias Tamedia participants

Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève et Le Matin/Le Matin Dimanche Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen Tessin: 20 minuti