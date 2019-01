Sondage Tamedia sur la votation du 10 février: le soutien bourgeois s'effrite

Lausanne, le 16 janvier 2019 - Le groupe de médias suisse Tamedia vient de réaliser sur ses portails d'actualités la deuxième série de sondages, tous titres confondus, menée en prélude aux votations fédérales du 10 février 2019. Les 10 et 11 janvier 2019, 11'475 personnes de toute la Suisse ont pris part à ce sondage en ligne. Le taux d'erreur se situe aux alentours de 1,5 point de pourcentage.



L'UDC rejoint le camp du Non

Les défenseurs de l'initiative contre le mitage bénéficient toujours d'une légère majorité: l'appui accordé à l'initiative n'a reculé que de deux points par rapport au premier sondage. Un mois avant d'aller aux urnes, 52% des sondés se disent favorables ou plutôt favorables au projet qui vise à geler à son niveau actuel la superficie totale des zones à bâtir en Suisse. 46% y sont opposés ou plutôt opposés. 2% ne donnent aucune indication sur leurs intentions de vote.

On observe néanmoins un revirement en fonction des sensibilités politiques: alors que lors du premier sondage, l'initiative obtenait encore une majorité de Oui auprès des électeurs de l'UDC (55%) et du PBD (52%), ce soutien est en train de s'effriter. il n'y a plus que 48% de la base UDC et PBD à avoir encore l'intention ou la ferme intention de voter Oui. L'initiative l'emporte en majorité dans le camp de la gauche et des Vert-e-s: le soutien est le plus fort chez les électeurs des Vert-e-s (85% de Oui), chez ceux du PS (70% de Oui) et du PVL (67% de Oui). La part la plus élevée de Non se rencontre chez les électeurs du PLR, avec 68% de Non. De même, une majorité de la base du PDC rejette cette initiative populaire (60% de Non).



Les femmes ont l'intention de voter pour l'initiative

Le principal argument en faveur de l'initiative demeure la crainte liée aux surfaces cultivées: 42% des défenseurs estiment qu'il ne faut plus tolérer qu'à chaque seconde, des constructions dévorent près d'un mètre carré de précieuses surfaces cultivées. En revanche, de nombreuses personnes qui voteront Non sont convaincues par l'argument selon lequel un coup d'arrêt brutal aux zones à bâtir ne tiendrait pas compte des besoins de la population et de l'économie. C'est d'ailleurs cet argument qui avait convaincu la plupart des opposants lors du premier sondage.

L'initiative contre le mitage a gagné du terrain en Suisse italienne et en Suisse romande. La part des personnes envisageant de voter Non ou plutôt Non en Suisse romande est passée de 59% à 52%. Au Tessin, le soutien a nettement progressé: 63% des sondés de ce canton disent actuellement Oui ou plutôt Oui à l'initiative. Lors du premier sondage, ce chiffre était encore de 49%.

Par ailleurs, le sondage montre que l'initiative trouve une majorité chez les femmes, alors que les hommes rejettent le projet. 60% des femmes disent vouloir certainement ou probablement soutenir l'initiative. Les hommes sont 52% à vouloir la rejeter.

Sondages sur les votations détaillés de Tamedia

Les sondages Tamedia sur les votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas GmbH, la société des politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen. Les résultats des sondages sont pondérés en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques, de manière à ce que l'échantillon corresponde à la structure de l'électorat. Les résultats font l'objet d'une évaluation immédiate, afin que les quotidiens et les plateformes de news de Tamedia puissent rapidement en rendre compte en s'étayant sur des bases précises. Plus d'informations ainsi que le rapport détaillé du sondage sont à retrouver sur tamedia.ch/sondage.



Médias Tamedia participants

Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève et Le Matin/Le Matin Dimanche

Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen

Tessin: 20 minuti