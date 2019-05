Sondage électoral Tamedia: la vague verte ne faiblit pas

Zurich, le 29 mai 2019 - Le groupe de médias Tamedia vient de réaliser sur ses portails d'actualités un cinquième sondage en prélude aux élections fédérales de 2019. 19'018 personnes de toute la Suisse y ont participé en ligne les 22 et 23 mai. Le taux d'erreur est de 1,4%.



Les Verts atteignent près de 10%

Les partis à tendance écologiste continuent à avoir le vent en poupe: dans le sondage, les Verts parviennent à 9,9% des voix, soit 2,8% de plus que lors des élections de 2015. Les Vert'libéraux eux aussi sont en bonne forme: le PVL aurait atteint 6,9% (+2,3) si les élections au Conseil national avaient eu lieu le week-end dernier.



Selon le sondage, tous les autres grands partis obtiennent de moins bons résultats qu'en 2015. Le PS perd 1,2% pour se fixer à 17,6%. L'UDC obtient 28,9% (-0,5), le PLR 15,5% (-0,9) et le PDC 10,3% (-1,3). Ces évolutions se situent à l'intérieur de la marge d'erreur.



Les jeunes ont plutôt tendance à voter pour les Verts

Une analyse par tranches d'âge révèle que les partis à tendance écologiste marquent surtout des points chez les jeunes électeurs. Ainsi, 13% des jeunes de 18 à 34 ans votent pour la liste des Verts, alors que seulement 6% des personnes de plus de 65 ans font de même.



Ce n'est que parmi les électeurs des Verts et du PVL que le climat est la préoccupation numéro un. Tous partis confondus, les changements climatiques arrivent seulement en quatrième place dans la liste des préoccupations, juste derrière les relations avec l'UE. La tête de ce classement est occupée par les mêmes thèmes que lors des sondages précédents: les coûts de la santé et la prévoyance vieillesse.



Les électeurs l'UDC favorables à 49% à un changement de cap dans la politique climatique

Le sondage demandait par ailleurs si l'UDC devait réviser ses positions en matière de politique climatique, pour s'engager davantage en faveur de la protection du climat. Cette question divise les électeurs de l'UDC: 49% d'entre eux déclarent que le parti devrait s'engager davantage pour la protection du climat, 48% sont plutôt d'un avis contraire, et 3% ne se prononcent pas.



Sondages en ligne pondérés

Le sondage Tamedia en vue des votations est réalisé par Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen, spécialistes en sciences politiques, en collaboration avec LeeWas GmbH. Ses auteurs pondèrent les données recueillies en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques. Six sondages sont prévus au total jusqu'aux votations fédérales du 20 octobre 2019. De plus amples informations ainsi que l'intégralité des rapports issus des sondages sont consultables sous tamedia.ch/sondages.



Médias Tamedia concernés

Suisse alémanique: 20 Minuten, Basler Zeitung, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen;

Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève et Le Matin/Le Matin Dimanche;

Tessin: 20 minuti