Suppression des frais de mise en ligne et simplification du processus de vente sur ricardo.ch

Zoug, le 4 septembre 2018 - ricardo.ch réorganise son modèle de frais: dorénavant, les articles peuvent être mis en vente de manière totalement gratuite sur la plus grande plateforme en ligne suisse. Le vendeur paye une fois la vente conclue et non plus au moment où il met ses articles en ligne. Dans le même temps, il n'y a aura plus qu'une commission de réussite unique s'élevant à 9% du prix de vente et plafonnée à CHF 190.-. «La suppression des frais de mise en ligne était une des modifications les plus souvent réclamées par nos utilisatrices et nos utilisateurs. Je suis extrêmement heureux que nous puissions répondre aujourd'hui à cette attente», se réjouit Francesco Vass, CEO de ricardo.ch. «Nos membres bénéficient ainsi d'un magasin sur la Bahnhofstrasse numérique du commerce en ligne suisse sans devoir en payer le loyer.»

Possibilités de vente nouvelles et simplifiées

ricardo.ch travaille depuis l'an dernier à une refonte technologique complète de sa plateforme. On connaît déjà le nouveau formulaire de vente, nettement simplifié, et qui comporte des conseils pour vendre encore plus facilement sur ricardo.ch. Tous les vendeurs vont prochainement pouvoir utiliser la transaction de paiement gratuite intégrée et proposer à leurs acheteurs de régler par carte de crédit, Google Pay, Apple Pay ou virement bancaire.

«Nous sommes en 2018. Les ordinateurs parlent et les voitures circulent toutes seules. Et pourtant, le commerce en ligne de produits d'occasion demeure en partie difficile d'utilisation, et c'est ce que nous voulons changer», déclare Francesco Vass. «Il ne sera bientôt plus question d'échanger les numéros IBAN, ce qui était compliqué. Pour les marchandises acquises aux enchères sur ricardo.ch, les acheteurs pourront payer rapidement et aisément comme dans la plupart des boutiques en ligne. Nous nous rapprochons ainsi de notre objectif consistant à rendre le commerce d'articles d'occasion, rares et spéciaux aussi simple et intuitif que celui des produits neufs.»