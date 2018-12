Swisscom acquiert la participation de Tamedia dans Swisscom Directories AG

Swisscom exerce son droit d'acquérir la participation de 31% dans Swisscom Directories AG (localsearch) détenue par Tamedia et en deviendra ainsi l'actionnaire unique. Swisscom et Tamedia ont fusionné leurs sociétés local.ch et search.ch en une société commune en 2015. Swisscom détient depuis 69 pour cent et Tamedia 31 pour cent de Swisscom Directories AG.

Zurich, le 19 décembre 2018 - Swisscom et Tamedia ont fusionné leurs sociétés local.ch et search.ch en une société commune en 2015. Depuis, Swisscom détient 69 pour cent et Tamedia 31 pour cent de Swisscom Directories AG. Dans le cadre de cette fusion, Swisscom avait accordé à Tamedia une option de vente. D'autre part, Tamedia avait accordé à Swisscom une option d'achat de sa participation dans localsearch. Ces options sont exerçables depuis mi-2018.



Swisscom exerce désormais son droit d'acquérir la participation de 31% de Tamedia et deviendra l'actionnaire unique de localsearch. Le prix d'exercice pour l'option d'achat est de 220 millions de francs suisses, plus les liquidités hors exploitation. La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre 2019.