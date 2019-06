TX Tamedia Exchange: plus de 600 visiteurs pour la cinquième édition

Zurich, le 26 juin 2019 - Pour sa cinquième édition, l'événement TX Tamedia Exchange a battu un nouveau record de fréquentation le 25 juin: plus de 600 personnes venues de toutes les entreprises et secteurs du groupe ont participé à l'une des plus grandes conférences numériques de Suisse. Plus de 40 interventions étaient consacrées au Software Engineering, à la gestion de produits, au design et au marketing. Différents sujets ont été abordés, parmi lesquels les solutions qui s'offrent aux start-up disposant de peu de moyens, mais de beaucoup de créativité, pour atteindre leurs objectifs marketing, la dynamique d'apprentissage des réseaux de neurones artificiels et le joint-venture, dont le quotidien évoque souvent la téléréalité.

Le thème majeur «Turning Barcelona into a Smart City» a été traité par Francesca Bria, Chief Technology et Innovation Officer de la ville de Barcelone. Elle est aussi la fondatrice du projet DECODE soutenu par l'UE, qui aide à garder le contrôle de ses propres données à caractère personnel. Dans son exposé, Francesca Bria a présenté les mesures technologiques initiées par Barcelone afin d'élaborer des concepts de solutions pour des logements abordables, des concepts de mobilité durables, la transition énergétique ou encore la santé.

La manifestation a également été l'occasion d'annoncer la nouvelle Tamedia Academy, une plateforme de formation continue interne permettant aux collaborateurs de partager leurs connaissances entre eux. En raison du nombre important de visiteurs présents cette année, la conférence a été diffusée non seulement chez Tamedia, à la Werdstrasse à Zurich, mais aussi, pour la première fois, à la centrale EWZ située au numéro 25 de la Sihlstrasse. TX Tamedia Exchange est un événement annuel qui encourage l'échange de connaissances interne dans les domaines de la technologie, de la gestion des produits, de l'expérience utilisateur en termes de design et de marketing.

Un aperçu de tous les exposés de l'événement TX Tamedia Exchange est à retrouver sur tx.tamedia.ch.