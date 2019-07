Tamedia : Advertising élargit le géo-targeting

Zurich, le 11 juillet 2019 - Tamedia Advertising propose à ses clients des possibilités variées de publicités ciblées en ligne en fonction des intérêts, des intentions ou du contexte ainsi que des données géographiques et socio-démographiques. Pour compléter le géo-targeting classique axé sur les cantons et les localités, Tamedia introduit désormais la possibilité d'atteindre les utilisatrices et utilisateurs au mètre près dans les sites spécifiques souhaités.

Pour le produit de géo-targeting élargi «Fencing», Tamedia a élaboré sa propre technologie qui permet d'interpeller directement les utilisatrices et utilisateurs avec précision à proximité d'un point donné, par exemple un commerce, une aire de festival ou des réseaux de transports spécifiques. Le produit de ciblage supplémentaire «Focusing» permet non seulement de les atteindre en temps réel, c'est-à-dire tant qu'ils se trouvent à l'endroit souhaité, mais aussi de les affecter à certains groupes cibles pendant qu'ils s'y trouvent, afin de permettre un retargeting. Ainsi, les visiteurs d'un festival peuvent être contactés à nouveau ultérieurement avec une publicité appropriée.

Marcel Kohler, responsable Publicité & médias pendulaires et membre de la Direction de Tamedia: «Avec ses appareils mobiles, une grande partie de la population a accès aux portails d'actualités de Tamedia à partir de n'importe quel endroit de Suisse. Les informations relatives à l'emplacement des utilisatrices et utilisateurs via GPS nous permettent désormais de créer des produits attrayants et flexibles. Nos clients publicitaires peuvent ainsi atteindre leur groupe cible avec encore plus de précision et donc d'organiser des campagnes encore plus pertinentes. C'est là un élément important qui vient compléter notre portefeuille de targeting.»

Pour le géo-targeting ainsi que les autres produits de publicité ciblée en ligne, Tamedia utilise exclusivement ses propres données provenant de son réseau à forte pénétration composé de grandes plateformes médiatiques et numériques qui permettent d'atteindre plus des deux-tiers de la population suisse. Tamedia fournit à ses utilisatrices et utilisateurs des informations transparentes sur la manière d'utiliser leurs données et renvoie toujours à la déclaration de confidentialité et aux Conditions générales.

Informations complémentaires

www.tamedia.ch/fr/publicite/data-targeting/produits/location