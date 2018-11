Tamedia : Advertising et Mediabox regroupent leurs comptes sur les médias sociaux pour former un réseau publicitaire doté d’un fort taux de pénétration

Zurich, le 13 novembre 2018 - Tamedia Advertising et Mediabox offrent à leurs clients, et ce dès maintenant, leur pénétration dans les réseaux sociaux dans le bundle publicitaire attractif nommé «Reach». La publicité est diffusée sous la forme de posts communiqués en toute transparence sur les fanpages de Facebook et les comptes Instagram des deux partenaires, auxquels s'ajoutent des publicités thématiques au format vertical sur les comptes Facebook et Instagram de Tamedia, regroupées sous la dénomination «ReSurf».

Au total, l'association des comptes Facebook et Instagram de Tamedia et de Mediabox représentent plus de 4 millions de fans et de followers et touchent chaque semaine jusqu'à 6 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs en chiffres cumulés. «ReSurf» y est l'un des facteurs de réussite essentiels: en effet, en Suisse alémanique les publicités au format vertical de Tamedia sur Facebook et Instagram enregistrent aujourd'hui une base de plus de 750 000 fans et followers et un taux de pénétration hebdomadaire de 2,5 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs. Dans une phase suivante, il est prévu d'étendre à la Suisse romande les publicités thématiques au format vertical «ReSurf», qui permettent aux clients de rendre leurs messages publicitaires accessibles à des communautés spécifiques.

«Les actifs Facebook et Instagram de Mediabox complètent idéalement le produit Reach de tSocial en termes de pénétration et de qualité. Par le biais des publicités au format vertical de Mediabox, de ReSurf et des marques médias premium de Tamedia, nous touchons désormais pratiquement l'ensemble de la population en Suisse et sommes en mesure de concevoir une campagne sur les médias sociaux parfaitement ajustée aux objectifs publicitaires recherchés», indique Marcel Kohler, directeur Publicité & Médias pendulaires et membre de la direction générale de Tamedia.

En plus de «Reach», les clients peuvent réserver les deux autres produits de tSocial, d'une part «Monobrand», qui permet aux clients publicitaires d'être présents sur les marques médias de Tamedia de leur choix, et d'autre part «Tamedia Network», le réseau premium qui inclut toutes les marques médias de Tamedia.

Pour en savoir plus sur l'offre de tSocial:

https://www.tamedia.ch/fr/publicite/tsocial