Tamedia : Jens Schleuniger prend la tête du portefeuille Management Ventures du secteur Technologie & Participations

Zurich, le 24 septembre 2019 - Le 1er octobre 2019, Jens Schleuniger prendra ses fonctions de responsable du portefeuille Management Ventures. Dans ce cadre, il supervisera de manière stratégique les participations de Tamedia et examinera les nouveaux investissements. Agé de 39 ans, Jens Schleuniger sera rattaché directement à Samuel Hügli, directeur du secteur Technologie & Participations.

Jens Schleuniger dispose d'une grande expérience dans les domaines du capital privé, des investissements de démarrage (start-up) et de la gestion de portefeuilles ainsi que dans la création et le développement de sociétés. Dernièrement, il a été Senior Investment Advisor et membre du comité d'investissement de Silk Invest Ltd., un fonds d'investissement privé basé à Londres. En tant que co-fondateur et directeur de Für-Gründer.de, il a développé, entre autres, le plus grand portail pour les start-up des pays germanophones, ainsi qu'une solution logicielle «Software-as-a-Service» de pointe pour la planification financière et commerciale numérique.

Samuel Hügli, membre de la direction générale de Tamedia et directeur Technologie & Participations: «Nous voulons élargir davantage notre portefeuille dans les sections Fintech, Software-as-a-Service et d'autres domaines à forte croissance. En tant qu'ancien entrepreneur et directeur, Jens Schleuniger connaît très bien les défis opérationnels de nos participations et nous soutiendra de manière significative en tant qu'expert confirmé en matière de développement commercial et d'investissement. Je me réjouis de cette future collaboration».

Jens Schleuniger succède à Lorenz Lüchinger, qui a quitté l'entreprise en mai. Nicola Claglüna occupe actuellement ce poste à titre intérimaire depuis mai.