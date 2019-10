Tamedia : Un dispositif sans précédent pour suivre les élections fédérales

Lausanne, le 7 octobre 2019 - Les rédactions de Tamedia ont lancé une opération digitale et print de grande ampleur pour offrir à leurs lecteurs une couverture approfondie et interactive des élections fédérales. Le dispositif combine côté romand toute l'expertise des journalistes politiques du Matin Dimanche, de 24 heures, de la Tribune de Genève, avec le savoir-faire des data journalistes et les compétences équipes techniques à l'échelle nationale.

Sur les plateformes de 24 heures et de la Tribune de Genève, on trouve d'ores et déjà divers développements interactifs, à l'image d'un quiz, pour savoir par exemple de quel parlementaire sortant l'on est le plus proche, et à l'inverse le plus éloigné. Les sites proposent également des dossiers spéciaux, des thématiques cantonales, des analyses politiques, des grandes interviews, ainsi que les sondages électoraux de Tamedia.

Dimanche 20 octobre, sur les applications et les sites, un tableau de bord interactif rendra compte en direct des résultats ultra-détaillés à l'échelle suisse et dans chaque canton. En parallèle l'outil Tobi rendra compte du vote de chaque commune suisse au travers d'articles générés automatiquement. Les rédactions locales seront aussi sur le pont pour couvrir toutes les actualités cantonales, analyser les résultats et donner la parole aux acteurs.

Dès lundi matin, les lecteurs pourront trouver sur les plateformes d'information du groupe Tamedia la carte du nouveau parlement, avec la photo de tous les élus ainsi que qu'une brève biographie. A la mi-journée une carte politique de la Suisse permettra de visualiser dans l'espace le vote de chaque commune.

Les médias payants de Tamedia publient aujourd'hui une annonce en couverture des quotidiens 20 minutes et 20 Minuten pour promouvoir leur dispositif spécial élections.

Contact

Simon Koch, Responsable Communication Tamedia pour la Suisse romande

+41 21 349 49 40, simon.kochy@tamedia.ch