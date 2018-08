Tamedia adapte le secteur Editorial Services à la nouvelle structure organisationnelle

Suite à l'introduction en début d'année de la nouvelle structure organisationnelle et des nouveaux systèmes de production, Tamedia prévoit de supprimer en tout environ 20 postes, équivalents temps plein, du secteur Editorial Services en Suisse alémanique d'ici février 2019. Les rédactions Tamedia en Suisse romande et en Suisse alémanique, ainsi que les rédactions des titres ne sont pas concernées par ces changements. Dans le même temps, Tamedia investit dans le journalisme numérique et l'infrastructure technologique afin d'élargir ses offres et continuer à augmenter son nombre d'abonnements numériques.

Zurich, le 8 août 2018 - D'ici le début de l'année 2019, le groupe de médias suisse Tamedia va adapter le secteur Editorial Services à la nouvelle structure organisationnelle. L'uniformisation des systèmes de production, des layouts et des processus de production permet d'améliorer l'automatisation et l'efficacité. Avec cette nouvelle organisation, Tamedia vise à assurer la qualité et l'indépendance économique, et donc l'indépendance journalistique de ses marques, ainsi qu'à renforcer l'offre numérique.

Les ajustements nécessaires au sein du secteur Editorial Services de Tamedia en Suisse alémanique ont jusqu'à présent été réalisés, dans la mesure du possible, par la fluctuation et les changements internes. Par ailleurs, Tamedia a proposé depuis juin 2018 des conventions de sortie aux salariés concernés ainsi qu'un soutien financier pour leur réorientation professionnelle. La suppression planifiée d'environ 20 postes, équivalents temps plein, dans les départements de production aura lieu jusqu'en février 2019. Les collaboratrices et collaborateurs touchés bénéficieront d'un plan social. Les éventuelles mesures ne seront prononcées que sous réserve des résultats de la procédure de consultation.

Des investissements suite aux changements dans le comportement des utilisateurs

Tamedia continue d'investir dans le journalisme numérique et l'infrastructure technologique pour élargir ses offres et ainsi augmenter son nombre d'abonnements numériques. Cette mesure concerne surtout les domaines du storytelling numérique, du data journalisme, de la vidéo, de l'infographie et des réseaux sociaux. De plus, la mise en place d'équipes de développement produit et informatique pour les médias payants doit s'intensifier. Les deux équipes, associées au secteur Digital Sales Development, amélioreront la convivialité, développeront de nouvelles offres, donneront une meilleure visibilité des plus-values payantes et lanceront des initiatives de marketing et de tarification ciblées.



Nouvelle organisation des quotidiens payants depuis le début de l'année 2018

Début 2018, Tamedia a réorganisé les rédactions de ses quotidiens et de ses journaux dominicaux payants. La nouvelle organisation a permis la création de deux rédactions centrales Tamedia en Suisse romande et en Suisse alémanique avec un niveau de compétences élevé en matière de sujets sur les sites de Lausanne, Berne, et Zurich ainsi que des rédactions de titres indépendantes proches de leurs lecteurs dans les régions. Le réseau éditorial des quotidiens payants de Tamedia est le plus important de Suisse. Ensemble, les onze quotidiens payants et les deux journaux dominicaux de Tamedia touchent plus de 2 millions de lectrices et lecteurs et 750'000 abonnés chaque semaine.