Tamedia et Goldbach unissent leurs forces dans le secteur numérique

Zurich, le 6 décembre 2018 - Depuis leur rapprochement en août 2018, Tamedia et Goldbach travaillent à la définition de leur coopération future dans différents secteurs d'activité. La complémentarité de Goldbach et de Tamedia dans les secteurs TV, Print, Online, Radio et Out of Home réunit les conditions idéales pour générer des offres publicitaires communes attrayantes. Les premières mesures concrètes verront le jour en 2019 dans le secteur numérique.

Coopération dans les activités en réseau

La coopération fructueuse entre Tamedia Advertising et Goldbach Audience (Switzerland) dans la commercialisation de vidéos est étendue au secteur Display. Au printemps 2019 sera lancée une offre publicitaire conjointe des deux partenaires. Michi Frank, le CEO de Goldbach et membre de la direction générale de Tamedia: «Notre objectif est de faire profiter nos clients d'une gamme de produits plus étendue tout au long de l'année et ainsi d'augmenter sensiblement notre taux de pénétration en définissant mieux les possibilités de ciblage. Par le biais d'une seule insertion, ils pourront toucher pratiquement tous les internautes suisses dans un environnement premium». Tamedia et Goldbach veulent renforcer leur rôle de prestataire suisse leader dans la commercialisation des produits display et vidéo basés sur les données (instream et outstream), et étofferont en continu leur offre commune de produits en réseau. La commercialisation sera assurée par les équipes de vente de Tamedia Advertising et Goldbach Audience.

Nouvelle unité de services numériques

Pour développer la commercialisation numérique, le secteur Digital Advertising Services de Tamedia Advertising ainsi que le secteur Goldbach Digital Services seront regroupés au sein d'une nouvelle structure baptisée «Digital Advertising Services» qui entamera ses activités au 1er mars 2019 sous l'égide de Goldbach. L'objectif visé est de devenir l'unité de service numérique leader en Suisse en se démarquant par un service professionnel, des technologies de pointe et des produits de qualité basés sur les données. Marcel Kohler, directeur Publicité & Médias pendulaires et membre de la direction générale de Tamedia: «Nous avons deux équipes efficaces qui possèdent un grand savoir-faire et de hautes compétences. Nous sommes sûrs qu'ensemble nous serons plus à même de développer de nouvelles technologies et formes publicitaires avec encore plus de rapidité et d'efficacité, et d'assurer une présence forte sur le marché». La personne qui dirigera cette nouvelle structure n'a pas encore été choisie et fera l'objet d'une communication ultérieure.