Tamedia étudie la vente d'Annabelle – Jacqueline Krause-Blouin devient rédactrice en chef par intérim

Zurich, le 11 juillet 2019 - Dans le cadre de la mise en œuvre de la future structure de type holding de Tamedia en quatre subdivisions (Médias payants, Médias pendulaires, Commercialisation publicitaire et Places de marché), l'accent est mis sur un retour à leurs activités fondamentales respectives. Pour les médias payants, cela se traduit par une concentration sur les marques financées principalement par les revenus des abonnements. Dans cette optique, Tamedia a décidé de se pencher sur la vente du magazine Annabelle fortement dépendant du marché publicitaire.



Christoph Tonini, CEO de Tamedia: «Les défis spécifiques auxquels est confronté le magazine traditionnel Annabelle sont radicalement différents de ceux de nos médias payants. Nous voulons donc vérifier si le magazine aurait de meilleures perspectives de développement entre les mains d'une personnalité entrepreneuriale dédiée ou d'un autre éditeur». Les premières discussions seront menées au cours des prochaines semaines.



Jacqueline Krause-Blouin devient rédactrice en chef par intérim

À partir de début août 2019, Jacqueline Krause-Blouin deviendra rédactrice en chef du magazine Annabelle par intérim jusqu'à la fin de l'année. Elle succèdera à Silvia Binggeli, qui quittera ce poste à la fin du mois de juillet, comme annoncé.



Jacqueline Krause-Blouin travaille chez Annabelle depuis début 2015. D'abord auteure et rédactrice lifestyle du magazine, elle en est également devenue la rédactrice en chef adjointe à l'été 2015. Auparavant, cette comédienne de formation âgée de 32 ans a travaillé comme rédactrice et chef du service, notamment pour SPEX - Magazin für Popkultur, le Berliner Morgenpost et pour Rolling Stone à Berlin. Jacqueline Krause-Blouin continuera par ailleurs de collaborer au Mamablog du Tages-Anzeiger.



Le rédacteur en chef adjoint d'Annabelle sera Sven Broder, 44 ans. Après des études d'Allemand, il a été employé en qualité de rédacteur et responsable adjoint de la rubrique Reportages d'Annabelle en 2011, avant d'en prendre la direction en 2013. En mai 2019, il est nommé rédacteur en chef adjoint par intérim.



Le conseil d'administration et la direction de Tamedia souhaitent à Jacqueline Krause-Blouin et Sven Broder beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions.