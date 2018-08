Tamedia: grève suspendue pour une durée indéterminée

Genève (awp/ats) - Réunies en assemblée générale, les rédactions romandes de Tamedia ont décidé jeudi de suspendre le préavis de grève pour une durée indéterminée. Elles ont aussi voté la poursuite des négociations avec l'éditeur devant l'Office vaudois de conciliation, tout en réaffirmant leurs conditions.

Une séance aura lieu mercredi devant l'Office vaudois de conciliation, a indiqué à Keystone-ATS Eric Budry, coprésident de la Société des rédacteurs et du personnel de la Tribune de Genève. Les collaborateurs du Matin, de 24 heures et de la Tribune de Genève devaient donc se prononcer sur la grève agendée à lundi prochain et pour laquelle un préavis avait été déposé en juillet.

Jeudi, à l'unanimité moins deux abstentions, entre 80 et 100 membres des rédactions romandes de Tamedia réunies à Lausanne ont décidé de laisser une ultime chance à la conciliation avec leur éditeur. Leur délégation devra obtenir un calendrier de négociations accéléré sur le plan social pour les collaborateurs du Matin papier qui ont été licenciés et sur l'avenir du groupe et de ses rédactions en Suisse romande.

Les revendications figurent sur une liste en sept points, soumise à la direction de Tamedia le 22 août. Une nouvelle assemblée générale aura lieu le 10 septembre pour décider de la suite à donner au mouvement. Jeudi, de nombreuses personnes ont exprimé leur méfiance envers l'éditeur.

ats/buc