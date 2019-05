Tamedia intensifie son engagement fintech et devient membre de l'incubateur de start-up F10

Zurich, 28 mai 2019 - Tamedia, désormais membre de F10, un incubateur et accélérateur fintech de start-up suisse. F10 soutient les start-up des secteurs de la technologie réglementaire et de la technologie des finances et des assurances. F10 est une structure à but non lucratif soutenant, avec d'autres entreprises, les start-up pour qu'elles réussissent leur développement et leur processus de croissance. F10 offre un espace collaboratif qui permet aux entreprises établies de dialoguer avec des jeunes talents, d'accéder à des innovations essentielles et d'adopter des nouvelles approches.

Samuel Hügli, membre de la direction générale et responsable de la division Technologie & Participations de Tamedia: «Notre engagement auprès de l'incubateur et accélérateur F10 nous apporte de nouvelles idées et un regard sur des technologies prometteuses, des tendances futures et des modèles économiques disruptifs du secteur fintech. De plus, nous profitons d'une sélection ciblée de start-up internationales qui nous permettra d'étoffer encore notre portefeuille fintech actuel. Dans le même temps, nous apportons notre expérience dans les secteurs des services Internet, du développement de produits, du marketing et du savoir-faire B2C.»

Thomas Landis, responsable de F10: «Nous sommes très heureux de l'arrivée de Tamedia. Le groupe de médias privé leader suisse est notre premier membre ne provenant pas du secteur financier traditionnel. Sous l'effet de la numérisation, ces deux branches connaissent de profondes transformations. Tamedia boucle la boucle entre le secteur fintech et les start-up et modifie ainsi durablement le secteur financier par son expertise. Nous attendons beaucoup de cette coopération.»