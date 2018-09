Tamedia investit dans Lykke, une start-up du secteur fintech

Zurich, le 24 septembre 2018 - Tamedia a défini la fintech comme un nouveau secteur de croissance dans le domaine des participations et investit dans la start-up Lykke, une plateforme mondiale basée sur le blockchain pour la gestion simple et le négoce de cryptomonnaies et d'autres actifs numériques. L'entreprise, qui a son siège à Zoug, emploie environ 25 personnes en Suisse et quelque 80 autres salariés et mandataires dans le monde. Tamedia souhaite aider cette start-up à consolider son offre de plateforme mondiale. Dans le même temps, Tamedia continuera à investir dans le domaine de la fintech.

Samuel Hügli, membre de la Direction et responsable du secteur Technologie & participations de Tamedia: «Avec sa plateforme pour cryptomonnaies, Lykke offre un produit fascinant qui présente un énorme potentiel. Notre investissement nous permettra de profiter du savoir-faire de Lykke dans les domaines de la fintech et du blockchain, tout en accompagnant cette start-up de façon ciblée dans son processus de croissance sur le plan du marketing, du développement de produits et du savoir-faire B2C. Il est également envisageable que cette collaboration aboutisse à la mise au point d'offres innovantes pour nos clients, par exemple de nouveaux services de paiement pour les produits Tamedia.» Lykke dénombre plus de 90'000 comptes enregistrés et, à ce jour, un volume de négoce total de plus de 1,5 milliard de dollars US a déjà été transféré par le biais de cette plateforme.

Richard Olsen, fondateur et CEO de Lykke: «Nous sommes ravis d'accueillir Tamedia en tant que nouvel investisseur et Samuel Hügli au sein du conseil d'administration. Tamedia est une entreprise qui réussit à s'affirmer dans la transformation numérique et qui montre, par son investissement, la confiance qu'elle a dans la vision de Lykke. Notre collaboration avec Tamedia va nous permettre de réussir à perfectionner encore notre produit.»