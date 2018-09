Tamedia investit dans la jeune pousse fintech zougoise Lykke

Zurich (awp) - Le groupe de médias Tamedia investit dans la startup zougoise Lykke. Cette dernière est une plateforme globale de gestion et d'échange de crypto-devises et autres actifs virtuels basée sur la technologie des chaînes de registres (blockchain), indique lundi l'éditeur alémanique diversifié dans un communiqué. Aucune mention n'est faite sur les contours financiers de cet engagement.

La jeune pousse zougoise emploie quelque 25 collaborateurs en Suisse, auxquels s'ajoutent 80 personnes et prestataires supplémentaires à travers le monde. Lykke revendique plus de 90'000 comptes enregistrés et un volume de négoce de plus de 1,5 milliards de dollars depuis le début de son activité, selon le communiqué.

Tamedia entend soutenir la startup dans son effort de développement de son offre à l'international, et assure vouloir poursuivre ses investissement dans le domaine des fintech.

