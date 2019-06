Tamedia lance «Switzerlanders», le plus grand projet suisse de film interactif

Zurich, le 11 juin 2019 - Le mercredi 12 juin 2019, le groupe médiatique Tamedia, en collaboration avec AXA, Coop, les CFF, Sunrise et Swiss, lancera sous le nom de «Switzerlanders» une campagne nationale en vue de la réalisation du plus grand projet de film interactif de Suisse. Les habitants de notre pays seront invités par le biais de la presse, de la télévision, des médias en ligne et des réseaux sociaux du réseau Tamedia, à raconter leur histoire au moyen d'une vidéo tournée par leurs propres soins. Il s'agira en quelque sorte de portraits personnels de «leur» Suisse. Toute la population est invitée à participer à ce projet.



L'ensemble des vidéos envoyées contribuera à créer un film d'environ 90 minutes qui capturera la diversité et le multiculturalisme de la Suisse sous des facettes aussi nombreuses que possible. Sa réalisation est confiée au célèbre réalisateur suisse Michael Steiner. Le modèle de ce concept est constitué par le film «Life in a Day» de 2011, produit par la société Scott Free Productions, appartenant à Ridley Scott. Ce projet a d'ailleurs déjà été repris avec succès par d'autres pays tels que le Japon, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, le Canada et l'Inde. Tamedia en a acquis la licence pour la Suisse.



Aux côtés de 20 Minuten en tant que média principal dans le storytelling rédactionnel ainsi que des autres titres Tamedia à forte pénétration relevant de la presse imprimée et des plateformes d'actualités, les chaînes de télévision du groupe de médias RTL et de SevenOne Media sont impliquées dans le projet par le biais des créneaux publicitaires suisses commercialisés par Goldbach. Par ailleurs, Picstars, dont Tamedia détient également une participation, assurera la présence requise sur les réseaux sociaux.



Marcel Kohler, membre de la Direction de Tamedia et responsable Publicité & Médias pendulaires: «Switzerlanders montre la compétence à 360 degrés de Tamedia dans le storytelling interactif, tous médias confondus, en combinaison avec une communication de marketing crossmédias au plus haut niveau. Je suis fier de l'important travail interdisciplinaire qui a été fourni jusqu'ici et je remercie toutes les personnes impliquées pour leur engagement».



La première de «Switzerlanders» dans les cinémas suisses est prévue pour avril 2020. À une date ultérieure, ce film sera également diffusé sur les chaînes de télévision privées. En Suisse alémanique, ce film portera le titre de «Switzerländers», en Suisse romande et au Tessin celui de «Switzerlanders».