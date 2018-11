Tamedia propose une aide aux ex-collaborateurs du Matin et de Tamedia Editorial Services

Tamedia regrette la situation de blocage liée au plan social proposé aux ex-collaboratrices et collaborateurs du Matin et de Tamedia Editorial Services. Comme annoncé la semaine dernière, ce plan est en cohérence avec les usages de la branche et les réalités du marché du travail, mais il a malheureusement été refusé par la représentation des employés et le syndicat impressum. En attendant le résultat de l'arbitrage souhaité par les parties, Tamedia a proposé aux ex-collaborateurs du Matin et de Tamedia Editorial Services de leur verser l'équivalent des prestations que le groupe offre habituellement dans le cadre de restructurations économiques.

Lausanne, le 20 novembre 2018 - Le plan social présenté par Tamedia aux ex-collaboratrices et collaborateurs du Matin et de Tamedia Editorial Services est en cohérence avec les usages de la branche et les réalités du marché du travail. Ce plan a malheureusement été refusé par la représentation des employés et le syndicat impressum, contrairement à ce qui s'est passé en Suisse alémanique. Comme annoncé la semaine dernière, c'est maintenant la voie de l'arbitrage dans le cadre de la CCT qui doit être privilégiée.



La priorité de Tamedia a toujours été de proposer des mesures d'accompagnement aux personnes touchées par la fin de la version imprimée du Matin. Dès lors que le processus de l'arbitrage prendra du temps, Tamedia a proposé aux ex-collaborateurs du Matin et de Tamedia Editorial Services de leur verser l'équivalent des prestations que le groupe offre habituellement dans le cadre de restructurations économiques. Il s'agit notamment d'une indemnité de non-emploi ou une prestation de départ en retraite anticipée, d'une prestation d'outplacement et d'un soutien dans le cadre d'un projet de formation professionnelle urgent et nécessaire afin de retrouver un nouvel emploi.



Tamedia est très attaché au partenariat social et a toujours pris ses responsabilités d'employeur. Ce geste a pour but de proposer une solution concrète, sous forme d'avances sur les prestations qui seront proposées par le plan social, dans une situation difficile pour les ex-collaborateurs du Matin ainsi que de Tamedia Editorial Services et ne se substitue en aucun cas à la conclusion du plan social.