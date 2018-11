Tobi a attiré plus de 100'000 utilisateurs depuis dimanche

Déployé pour les votations du 25 novembre 2018 à l'échelle nationale, l'outil textuel Tobi a attiré plus de 100'000 utilisateurs des sites d'informations du groupe Tamedia, avec près de 40'000 articles décrivant automatiquement les résultat du vote de toutes les communes de Suisse, en deux langues et en fonction des préférences de vote des utilisateurs. L'expérience, positive, sera reconduite.

Lausanne, le 28 novembre 2018 - Tobi a transformé avec succès les résultats des votations fédérales du 25 novembre 2018 en articles personnalisés ce dimanche. Les utilisateurs des sites d'information du groupe Tamedia ont sollicité ce nouveau service plus de 100'000 fois, afin d'obtenir un compte rendu détaillé sur le vote de leur commune.



Titus Plattner, journaliste et coordinateur du projet: «Nous nous trouvons toujours dans une phase expérimentale, mais je suis dans l'ensemble satisfait du travail de Tobi. Depuis le précédent test, Tobi a fait des progrès sensibles sur le plan de l'écriture, à en juger par les très bonnes notes laissées par les utilisateurs». Les améliorations en matière de mise en oeuvre technique et sur le contenu informatif des textes ont également été appréciées. Le public romand, qui a pu découvrir Tobi en français pour la première fois, s'est montré très intéressé par ces articles ultra-locaux.



Tobi est le fruit d'une collaboration interne entre équipes romandes et alémaniques, composée de journalistes politiques, de data journalistes et de programmeurs. L'algorithme ne se substitue pas au travail des journalistes, mais rend possible la rédaction d'articles qu'aucun média n'était en mesure de fournir jusqu'ici.



Le projet Tobi s'inscrit dans le dispositif global de couverture politique des rédactions de Tamedia. Il vise à renforcer l'ancrage local de l'information, et compléter l'offre de sondages nationaux, articles, analyses, infographies et éditoriaux des différents médias du groupe en français et en allemand. Tamedia est le leader en matière d'innovation numérique éditoriale en Suisse. Le groupe de médias suisse investit de manière intensive pour répondre aux nouveaux modes de consommation de ses abonnés.



Contact

Simon Koch, Responsable de la Communication de Tamedia pour la Suisse romande

+41 21 349 49 40, simon.koch@tamedia.ch