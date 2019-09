Transformation numérique: les journaux de Tamedia disponibles en mode Audio

Tamedia investit dans le développement numérique de ses titres. Les journaux 24 heures, La Tribune de Genève et une sélection de quotidiens alémaniques sont désormais disponibles en mode audio sur Google Assistant et Google Home.

Lausanne, le 10 septembre 2019 - Le programme de transformation numérique des médias payants au sein du groupe Tamedia connaît aujourd'hui une étape importante avec le déploiement de plusieurs journaux sur Google Assistant. Les lecteurs pourront dès à présent écouter les principales informations de leurs titres favoris en interrogeant directement une enceinte connectée Google Home.

Marc Isler, Chief Revenue Officer Médias payants: «Les assistants vocaux comme Siri ou Google Assistant simplifient le quotidien en proposant par exemple un résumé des informations à écouter en prenant son petit-déjeuner ou en allant au travail. Les prochaines étapes du projet pourraient être l'actualité sportive de son club favori ou les résultats des votations dans sa commune.» L'assistant vocal de Google est également disponible sur les smartphones Android et iOS.

Ce projet compte parmi les nombreux chantiers d'innovation sur lesquels travaillent les équipes de Tamedia pour accompagner la transformation numérique des journaux. Serge Reymond, Membre de la Direction générale de Tamedia et Directeur des Médias payant: «Tamedia travaille depuis plus de 2 ans dans le domaine de la voix et de l'audio pour ses titres. Être choisi comme partenaire par Google démontre notre expertise dans le développement de nouvelles offres innovantes, en phase avec la transformation numérique et les attentes du public.» Tamedia investit 30 millions de francs sur les trois prochaines années dans le développement numérique de ses médias payants.

