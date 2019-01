Tribune de Genève et 24 heures: L'accès au journalisme de qualité encore plus aisé

Tribune de Genève et 24 heures: accès au journalisme de qualité encore plus aisé

Tamedia, le premier groupe de médias privés en Suisse, investit massivement en terme d'innovation numérique et technologique dans le domaine éditorial. L'objectif est d'offrir à ses abonnés une expérience adaptée aux besoins actuels en matière de consommation des médias. Le nombre d'abonnements actifs sur les plateformes d'informations du groupe dépassait les 70'000 fin décembre 2018. Dès novembre, le nombre de nouveaux abonnements a passé le cap des 3'000 par semaine. Aujourd'hui, le processus de paiement devient encore plus simple avec la nouvelle boutique d'abonnement de 24 heures et de la Tribune de Genève.

Lausanne, le 21 janvier 2019 - Tamedia endosse un rôle de pionnier en Europe avec la nouvelle boutique d'abonnement de la Tribune de Genève et de 24 heures, qui simplifie considérablement l'accès à un journalisme de qualité payant. Il est désormais possible de se procurer le pass journalier en seulement deux clics. Les lecteurs ont juste à entrer leur adresse mail et le mode de paiement souhaité. Ils peuvent désormais payer au moyen de TWINT ou continuer à utiliser leur carte de crédit ou Postcard.



Ce système de paiement simplifié a connu un lancement réussi sur le site du Tages-Anzeiger en décembre 2018. Il est prévu que les autres offres numériques soient également disponibles dans la boutique d'abonnement simplifié durant le premier semestre 2019.



Marc Isler, Chief Revenue Officer pour le secteur Digital Paid Media: «La nouvelle boutique d'abonnement est une étape importante dans le développement du service d'abonnement de la Tribune de Genève et de 24 heures. Nous nous attendons par conséquent à ce que cela entraîne une augmentation significative du nombre de clients. Nos tests ont montré que les lecteurs sont tout à fait prêts à payer en ligne pour un journalisme de haute qualité, mais le processus doit être rapide et simple - nous avons maintenant répondu à ces exigences.»

