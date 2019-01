Une direction à deux têtes pour la nouvelle unité Digital Advertising Services

Digital Advertising Services, le nouveau centre de compétences numériques de Goldbach et de Tamedia, se dote d'une direction à deux têtes. Elle sera conduite par Sylvia Epaillard et Alexander Horrolt.

Zurich, 23 janvier 2019 - Comme déjà annoncé, les divisions Digital Advertising Services de Tamedia et Goldbach Digital Services fusionneront à compter du 1er mars 2019. La direction générale de la nouvelle unité Digital Advertising Services sera assumée par les responsables sortants, Sylvia Epaillard et Alexander Horrolt.

«Avec Sylvia Epaillard et Alexander Horrolt, nous avons deux dirigeants performants qui se complètent idéalement. Ils connaissent parfaitement les défis du marché, de même que les deux entreprises. Leur travail en duo va contribuer à rapprocher les cultures d'entreprise de Tamedia et Goldbach», indique Michi Frank, CEO de Goldbach et membre de la Direction générale de Tamedia, à propos de la décision relative à cette co-direction. «Nous voulons devenir l'unité de service numérique leader en Suisse se démarquant par un service professionnel, des technologies de pointe et des produits de qualité basés sur des données. Sylvia Epaillard et Alexander Horrolt sont les dirigeants indiqués pour atteindre ces objectifs. Ensemble, ils seront en mesure d'intensifier encore davantage et de développer la commercialisation numérique de Goldbach et Tamedia», ajoute Marcel Kohler, Directeur du département Publicité & Médias pendulaires et membre de la Direction générale de Tamedia.



Sylvia Epaillard a assumé la direction de la division Digital Advertising Services de Tamedia au milieu de l'année 2015. Elle est la responsable sortante de l'activité Développement des technologies et produits. Auparavant, elle avait travaillé, entre autres, pour l'éditeur de jeux Miniclip et pour Google à Dublin. Sylvia Epaillard a étudié les sciences du langage et de la communication et l'informatique. Fin 2018, elle a réalisé un Executive MBA à l'INSEAD Business School.



Alexander Horrolt est Managing Director de Goldbach Digital Services depuis l'été 2015. Auparavant, il était Managing Director de Goldbach Audience et Sales Director TV chez Goldbach Media. Ce professionnel de la télévision et des activités en ligne a aussi travaillé, entre autres, chez Cinecom, Publicitas et IP Deutschland. Alexander Horrolt a étudié l'économie du sport et de l'entreprise et il a suivi plusieurs formations continues dans le commerce et le management.

La Direction générale de Tamedia est très heureuse de poursuivre sa coopération avec Sylvia Epaillard et Alexander Horrolt, auxquels elle souhaite beaucoup de succès.